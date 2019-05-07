«Методы из 90-х», письмо силовикам: нижегородский обзор

Алёна Скобеева, , 11:35 — REGNUM

В Нижегородской области продолжаются палы травы — пойманы два поджигателя, чуть не загубившие тетеревиные тока. Губернатор отчитался о доходах, чиновнику сферы ЖКХ подожгли автомобиль, есть версия, что «мусорная мафия» мстила за попытку закрыть нелегальную свалку. Обманутые дольщики разбили палаточный городок, а внимательные покупатели обнаружили на георгиевских лентах свастику. Замминистра стал участником скандала, а активность мошенников вынудила власти проводить разъяснительную работу с населением.

Губернаторские миллионы

Нижегородский губернатор Глеб Никитин и члены его семьи отчитались о доходах за 2018 год. В этом году они были скромнее, чем в 2017 году, когда существенную долю доходов составили поступления от продажи имущества. Сообща чета Никитиных заработала 10,6 млн рублей против 54,5 млн рублей годом ранее. В 2017 году сам глава региона продал квартиру в Санкт-Петербурге, задекларировав свой общий доход в размере 15,737 млн рублей, а его супруга Екатерина продала участок в Подмосковье, поэтому её доход составлял 38,763 млн рублей. В 2018 году семья губернатора задекларировала 4,69 млн рублей и 5,885 млн рублей, соответственно.

Всё также в состав имущества губернатора и его жены входят три автомобиля (ВАЗ 21 011, УАЗ Патриот и BMW X3), мотоцикл, два машиноместа, участок земли, жилой дом общей площадью 171,9 кв. м и три квартиры площадью от 38 до 143,8 кв. м.

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Телевидение: мошенники атакуют

Активность мошенников в преддверии отключения 3 июня аналоговой трансляции федеральных каналов зашкалила, вынудив вмешаться власти. В пресс-службе областного правительства уточнили, что очень много попыток со стороны недобросовестных продавцов и откровенных мошенников, используя переход на новый стандарт телевещания, нажиться на доверчивых пользователях.

На официальном сайте администрации жителей предупредили, что чаще всего мошенничают с продажей цифровых приставок по завышенным ценам, когда рекомендованная цена на оборудование составляет от 990 рублей. Власти напомнили, что «цифровые приставки нужны не всем телезрителям», во многих современных телевизорах, что произведены в последние 3−4 года, стандарт цифрового эфирного телевещания DVB-T2 поддерживают по умолчанию и в дополнительных устройствах для приема эфирной «цифры» (кроме антенны) не нуждаются.

Отмечают, что и верить словам о том, что без специальной «цифровой антенны» ваш телевизор показывать не будет», тоже не нужно — для цифрового эфирного телевидения нужна обычная антенна, что принимает сигнал в дециметровом диапазоне (ДМВ-диапазоне). Предупредили нижегородцев и о том, что не нужно оплачивать никаких волонтёров по настройке — настоящие помощники работают бесплатно и их можно пригласить по заявке. Что касается компенсации на приобретение приставки, то она полагается не всем — тут тоже не стоит верить мошенникам.

«За выплатой компенсаций гражданам, подпадающим под региональные меры поддержки, необходимо обращаться исключительно в территориальные органы социальной защиты населения. Иных уполномоченных структур или специалистов просто не существует», — уточнили в пресс-службе, добавив, что в нижегородский call-центр по вопросу перехода на цифровое ТВ только за апрель уже поступило свыше 1,3 тыс. звонков.

Напомним, в декабре 2018 года передатчик второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) был запущен на последнем объекте региональной цифровой телесети — радиотелевизионной станции (РТС) «Суроватиха». 98,5% жителей региона могут смотреть 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения.

От наследия остались двери и жрецы

В Нижнем Новгород — скандал. Знаменитый объект культурного наследия «Игорный дом Троицкого», более известный как «шахматный дом» на Пискунова, оказался разрушен. От него в ходе реставрации остались лишь пилоны в виде авгуров (римских жрецов) и двери. А вот стены и перекрытия уже снесены.

Об объекте рассказали в передаче «Вести».

Анна Давыдова, известный градозащитник Нижнего Новгорода, активист движения «Спасград» на своей странице в соцсетях отметила, что «вся Россия посмотрела, ЧТО у нас теперь называется «реставрацией»: «Реставрацию подменили сносом. Сегодня на Пискунова, 35 в Нижнем Новгороде доламывали Дом с авгурами. Репортаж получился показательный, с нужными акцентами. Спасибо Леониду Муравьеву, Марии Ситтель, которая отметила, что «все это похоже на банальный снос под новодел», всей команде «Вестей», которые посчитали тему уничтожения наследия важной для страны и отлично сработали в праздники…».

Вокруг этой ситуации возникло бурное обсуждение.

«Этот Дом был Символом ушедшего Нижнего. Не просто разудалого купеческого замаха, а маленькой готической тайны в каждом особняке и усадьбе. Яркий пример, что не одним голым рублем жили фомы гордеевы и их современники», — отметил один из участников дискуссии Олег Барвенко.

В свою очередь Стас Дмитриевский в ходе дискуссии, развернувшейся под постом Давыдовой, добавил, что «ОКН физически уничтожен»: «Объект государственной охраны отсутствует. По моему мнению есть все основания для возбуждения уголовного дела. А уж кто виноват — собственник, чиновники или реставраторы, должно разобраться следствие».

Тем временем, газета «Коммерсантъ» напомнила, что реставрацию объекта, чьим собственником в 2012 году стал Ваган Багдасарян, начали в апреле.

«Тогда пресс-служба правительства Нижегородской области сообщала, что перекрытия заменят, а торцевую стену будут разбирать и возводить заново после укрепления фундамента. После обследования конструкций дома допускалось, что перечень работ могли изменить. Однако фасад здания и входную дверь обещали полностью сохранить и отреставрировать», — уточнило издание.

Портал «Нижний Сейчас» добавил, что 6 мая управление госохранкультуры сообщило о «замечаниях к проекту реставрации», в частности, к некоторым современным материалам, которые планируется использовать при реконструкции, притом, что они могут быть заменены на аутентичные.

«В ходе проведения работ на каменной стене были выявлены конструктивные трещины, угрожающие несущим способностям стены, что было зафиксировано актами. Поэтому было принято решение о демонтаже кирпичной вставки. Авгуры с крыши игорного дома демонтированы и складированы на территории объекта. Реставрировать авгуры будет Нижегородский филиал АО «Владимирреставрация», после реставрации они будут возвращены на свое историческое место. Ответственность за их повреждение в ходе проведения работ лежит на подрядчике», — цитирует портал ведомство.

Нижегородская плотина: письмо силовикам

Вопрос строительства нижегородского гидроузла, вызвавший массу споров и опасений общественности в связи с отсутствием ответов на вопросы о возможном затоплении территорий, перешёл в новую плоскость. Активисты написали письмо в Генпрокуратуру РФ, ФСБ и антимонопольщикам, в котором просили проверить сам контракт на проектирование, заключённый ФБУ «­Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» с самарским ООО «Техтрасстрой».

Напомним, из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища, которое раскинулось на территории Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл, уже не одно десятилетие есть проблема с судоходством на Волге. И много лет власти регионов не могут найти компромисс. Гидроэнергетики и власти Чувашии выступают за достижение проектной отметки (68 метров вместо 63-х), а власти двух других регионов против этого, опасаясь подтопления территорий. Нижегородская администрация в качестве решения предложила построить низконапорный гидроузел, но общественность выступила против, указывая на возможное затопление и ухудшение экообстановки. Споры привели к тому, что к проектировщикам вопросы возникли и у нижегородских властей. Проект решено дорабатывать с учётом спорных моментов.

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На прошлой неделе группа общественников отправила в силовые ведомства материалы по заключению контракта на проектирование, который стоил 925 млн рублей. Заявители считают, что победитель не имел права участвовать в тендере, сами же власти и проектировщик пока это не комментируют.

«РОО «Стопкартель» просит Генеральную прокуратуру, ФАС и ФСБ проверить законность проведения конкурса на проектирование водохранилища нижегородского низконапорного гидроузла и расторгнуть контракт стоимостью 925 млн руб. через суд», — пишет газета «Коммерсантъ».

Позднее также стало известно, что имеется рекомендация замгубернатору Нижегородской области Андрею Харину «взять под личный контроль разработку министерством экологии и природных ресурсов «оптимального алгоритма корректировки паспорта» особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Дубрава у города Городца» «в части санитарной подготовки ложа водохранилища».

"Иными словами, чиновникам требуется скорректировать паспорт таким образом, чтобы на территории памятника можно было проводить лесосводку (вырубку товарного леса) и лесоочистку (очистку от нетоварного леса зоны затопления водохранилища). В настоящее время паспорт данной ООПТ, утвержденный распоряжением администрации Нижегородской области от 21 августа 1996 года №1129-р, запрещаются любые виды деятельности в дубраве, за исключением охоты, любительского лова рыбы, прогона и выпаса скота, сбора грибов и ягод, разбивки туристических стоянок и научных исследований», — пишет kozapress со ссылкой на протоколы совещания от 29 апреля.

SOS охотнадзора: горящая Нижегородчина

На территории Нижегородской области пожароопасный сезон и особый противопожарный режим действуют с 23 апреля. От пала страдают не только жители региона и их дома, но и животный мир. Госохотнадзор посылает SOS — «Спасите диких животных — остановите весенний пал травы».

В ведомстве уточняют, что «весна — период размножения многих видов животных, а пал травы — это преступление против природы», и помимо этого, поджоги сухой травы губят кормовую базу. С начала сезона сотрудники ведомства в Воротынском районе уже задержали двух граждан, которые поджигали траву, дело уже передано в полицию, и только чудом пал не дошёл до тетеревиных токов.

«Специалисты подоспели вовремя, прежде чем огонь добрался до тетеревиной кладки с будущим потомством», — отметил глава областного комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области запустил телефон, работающий круглосуточно, куда жители могут сообщить обо всех фактах возгорания в лесу: 8800−100−94−00.

Между тем, по словам главы ГУ МЧС РФ по области Валерия Синькова, ситуация в области управляема, но «все службы оперативного реагирования находятся в состоянии повышенной готовности».

Пал не единственная проблема сохранения биологических ресурсов. За апрель в Нижегородской области были сняты 50 км браконьерских сетей, откуда выпустили 3,5 тыс. экземпляров жизнеспособной рыбы. По факту незаконного вылова в период нереста возбуждено девять уголовных дел, выявлено 68 нарушения правил рыболовства и 20 нарушений запрета движения маломерных судов под мотором.

В Госохотнадзоре напомнили, что на Оке нерестовый период длится по 10 июня, на Чебоксарском водохранилище с притоками — с 10 апреля по 10 июня, на Горьковском водохранилище с притоками — с 15 апреля по 15 июня. Подробнее узнать места нереста можно на карте, размещённой на сайте ведомства.

Акценты экономики

В первомайские праздники сфера экономики не замирала, активизировались и мошенники. За сутки с банковских карт 11 нижегородцев пропали деньги, уходившие под предлогом «отмены сомнительной операции по списанию денежных средств». Мошенники представлялись сотрудниками банка по телефону и предлагали вернуть средства по сомнительной операции. Пресс-служба МВД по Нижегородской области напомнила, что сотрудник банка никогда не спрашивает полные реквизиты карты, если это происходит, то звонящий — мошенник.

Одного из региональных мусорных операторов уличили в том, что он взимал плату с уже умерших граждан. Подобные факты прокуратура выявила в Сокольском районе Нижегородской области. По жалобе местной жительницы прокуратура проверила законность взимания платы оператором этой коммунальной зоны с умершего родственника заявительницы — ЗАО «Управление отходами — НН», было выявлено несколько подобных случаев. Оператор, обслуживающий одну из девяти зон, на которые был поделен регион, входит в структуру московского холдинга «Управление отходами», именно последнему в нижегородской компании принадлежит 70% доли.

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На прошлой неделе корпорация развития Нижегородской области подписала соглашение о сотрудничестве с АО «НПП Макстон-Дзержинск», в рамках которого будет построен завод по углубленной переработке тяжелых нефтяных остатков. Специализация нового завода — выпуск дизельного топлива качества Евро-5 и бензина для промышленных целей. Будет в ассортименте и иная продукция. Его проектная мощность — 200 тысяч тонн в год, основными покупателями должны стать сети АЗС, сельхозкомпании, транспортные и коммунальные организации. Планируемый объем инвестиций в проект порядка 5 млрд рублей, проект позволит создать 250 новых рабочих мест. Реализовать инициативу планируется к 2021 году на участке в промышленном районе Дзержинска около Игумновской ТЭЦ, где есть все коммуникации.

Также для нижегородских фермеров планируют увеличить грантовую поддержку на 8,3%, и в 2019 году на развитие малых форм хозяйствования она составит 121,6 млн рублей.

Боевичок местного разлива в Выксе

Странные дела творятся на коммунальном предприятии города Выкса, которые уже окрестили «боевичком местного разлива». 30 апреля через видеообращение гражданин, представившийся Анатолием Булатовичем, директором ООО «Водоканал», сообщил, что предприятие захватили посторонние люди.

В видеоролике Булатович назвал Дениса Денисова, что числится директором предприятия с 26 апреля 2019 года, избранным на незаконном собрании.

«Денисов Денис Владимирович был избран директором на незаконном собрании, которое было проведено 16 апреля 2019 года в городе Муром», — цитирует Булатовича издание Kozapress.

По словам автора ролика, в собрании участвовали менее 80%, а за избрание нового директора проголосовали лишь 53%.

Автор видеообращения заявил, что обжалует в суде протокол собрания, но его уже не допускают на рабочее место.

В базе суда действительно фигурирует иск одного из соучредителей компании, владеющего 26,5% доли Владимира Шибанова. Ответчиками выступают восемь совладельцев. Уставный капитал, учрежденной в августе 1998 года компании, составляет 124 тыс. рублей, численность работников — 118 человек. Дата слушаний — 22 мая. Требование иска — признать недействительным решения общего собрания участников ООО «Водоканал» (ИНН: 5 247 003 099, ОГРН: 1 025 201 632 807). Одновременно с этим подан иск и к ООО «Водоканал-Сервис», где почти тот же состав владельцев, а истец — Владимир Шибанов владеет долей в 26,3%.

Забастовка дольщиков: палатки, замминистра и свастика

Палаточный городок, разбитый дольщиками поблизости от недостроенных домов ЖК «Новинки Smart City», стал попыткой привлечь внимание властей к проблеме, но обернулся скандалом со свастикой, который почти отвлёк общественность от главной цели мероприятия.

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Напомним, в рамках проекта жилого комплекса «Новинки Smart City» было недостроено 25 домов, а средства в них вложили порядка 1,8 тыс. дольщиков, которым обещали, что их дома достроит новая компания взамен банкрота и на площадку зайдёт областной оператор, созданный на базе АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству». Но для этого необходимо судебное решение, слушания по которому неоднократно откладывались, создавая напряжение среди дольщиков. Чтобы напомнить о себе и своих проблемах, покупатели жилья в ЖК в майские праздники разбили палаточный городок вблизи недостроя.

«Мы ждём положительного решения суда 28 мая! Мы ждём положительного решения Фонда о заходе в ИЮЛЕ! Мы ждём, наконец, наши квартиры, согласно Вашей Дорожной Карте! Ждём, не переходя границ дозволенного, хотя все жданки уже съели и ждать устали», — пишут в группе ЖК участники палаточной акции, добавляя, что «это не митинг, не пикет», а «это протест», так как «устали ждать».

Группа чиновников в один из дней палаточного стояния посетила дольщиков. Был среди гостей и замминистра строительства Александр Курчанинов, который приехал на встречу в камуфляжной куртке, где был нашит цветок эдельвейса, являвшийся эмблемой горнострелковой дивизии вермахта. История вышла резонансная, но позднее выяснилось, что в список символов нацистской Германии цветок не входит, а сам чиновник купил одежду для походов и о значении не знал. Скандал развился на фоне истории, когда один из жителей Нижнего Новгорода обнаружил в магазине георгиевские ленточки со свастикой. Сведения о ленточках проверяет МВД, а интернет-пользователи выразили мнение, что посыл такой «ошибки» — «звезда раздавила фашистскую погань», однако исполнена задумка была не лучшим образом.

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Возвращаясь к теме обманутых дольщиков, стоит отметить, что нижегородское правительство планирует уже в мае утвердить дорожную карту по достройке Фондом защиты прав граждан ЖК «Новинки Smart City».

«Мы рассчитываем и сделаем всё возможное, чтобы стройка возобновилась в течение месяца после положительного решения суда по замене застройщика. Наша задача — чтобы сроки больше не сдвигались, чтобы дольщики получили финансовую гарантию того, что объект будет достроен. Ожидается, что привлечены будут средства как федерального, так и регионального бюджетов», — отметил замглавы региона Сергей Морозов.

«Мусорная мафия»: чиновнику сожгли автомобиль

4 мая начальник управления благоустройства, коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Приокского района Нижнего Новгорода Евгений Степанин остался без автомобиля. Его умышленно сожгли, и предполагается, что причина в профессиональной деятельности пострадавшего. Совсем недавно в ходе операции по борьбе с нелегальными свалками, был изъят бульдозер и помещён на штрафстоянку. Задержали тогда и самосвал с отходами, который принадлежал юрлицу, и представитель последнего согласился «дать показания о договоренности по сбросу мусора с организатором свалки».

Автомобиль стоял рядом с домом Степанина в посёлке Новинки Богородского района, заявление в полицию уже подано, снято видео с камер наблюдения. Чиновник подозревает в поджоге «организатора несанкционированной свалки на ул. Заовражной».

"Так, в апреле 2019 года администрация Приокского района совместно с районной прокуратурой и Росприроднадзором провела операцию, изъяв бульдозер, работавший на отвале свалки. Техника была вывезена на штрафную стоянку. Кроме того, в апреле были приняты меры для ограничения въезда на свалку», — пишет издание kozapress со ссылкой на администрацию города.

На это нижегородские телеграм-каналы пестрят отзывами, что «мусорная мафия» в Нижнем Новгороде настолько потеряла всякий страх, что стала поджигать машины чиновников».

Нижегородские политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что ещё осенью на улице Заовражная обнаружили свалку, куда сначала свозили снег, а весной — мусор.

«Свалку пытались закрыть, ограничить доступ, но владелец этой территории активно противоборствовал. И вот, 4 мая дошло до того, что подожгли автомобиль одного из чиновников, которые занимались закрытием свалки», — уточнил эксперт, добавив, что «прям какие-то методы из 90-х».

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