«Мусорный» счёт нижегородский регоператор выставлял покойнику

Сокольский район, Нижегородская область, , 10:09 — REGNUM В Сокольском районе Нижегородской области прокурорская проверка обнаружила факты выставления счетов за услугу по вывозу мусора человеку, который не только не проживал по адресу, но и к тому моменту умер. Подобные нарушения надзорная инстанция обнаружила и в отношении других граждан округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Жительница Сокольского района пожаловалась в прокуратуру на то, что ежемесячно ей начисляют за услугу по вывозу коммунальных отходов за двух проживающих лиц по 258,5 рубля, хотя «ее родственник, ранее проживавший по тому же адресу, скончался». Позднее районная прокуратура проверила законность взимания платы регоператором этой коммунальной зоны — ЗАО «Управление отходами — НН».

Факты нарушения подтвердились.

«Аналогичные нарушения установлены и при назначении платы за вывоз отходов другим гражданам округа», — заявили в пресс-службе, уточнив, что в адрес гендиректора компании внесено представление.

Напомним, на новую схему обращения с коммунальными отходами регион перешёл с 1 января 2019 года. Область была разделена на девять зон, которые разделили между семью операторами. Сокольский округ попал в четвертую зону, называемую «Городецкая». Её обслуживает ЗАО «Управление отходами-НН».

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По данным ЕГРЮЛ, ЗАО учреждено 13 мая 2010 года. Среднесписочная численность работников в открытых источниках указана — 185 человек, уставный капитал — 2 млн рублей, гендиректор — Надежда Гаврилова. В списке аффилированных лиц на конец марта 2019 года основным акционером с долей 70% числится московское АО «Управление отходами», ещё 30% принадлежит нижегородскому ООО «Промресурс-НН». Последнее учреждено 31 мая 2007 года, единственный владелец — Надежда Гаврилова.