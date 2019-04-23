«Росморречфлот» рассмотрит проект строительства гидроузла на Волге повторно

Нижний Новгород, , 19:19 — REGNUM В Федеральном агентстве морского и речного транспорта 22 апреля 2019 годапрошло совещание по проблемам, связанным с реализацией проекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла». Заседание с участием представителей ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и минприроды России, министра экологии Нижегородской области Дениса Егорова, а также представителей генерального проектировщика, которое провел глава «Росморречфлота» Виктор Вовк, сообщили ИА REGNUM в нижегородском правительстве.

Участники совещания рассмотрели вопросы, поступившие от общественности и экспертов в ходе общественных обсуждений по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках подготовки к строительству.

«По ряду вопросов нами совместно были найдены и согласованы решения. Но остались вопросы, которые будут рассмотрены уже в рамках государственных экспертиз. Также отмечу, что все поступившие вопросы и ответы на них должны найти отражение в проектной документации и в материалах оценки воздействия на окружающую среду», — отметил глава минэкологии.

По его словам, требуют дополнительных исследований вопросы о вероятности подтопления кладбища в Балахне, а также прогноз изменения уровня грунтовых вод в этой зоне.

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В течение недели проектировщик должен предоставить эти материалы в региональное министерство. После чего они вновь будут обсуждаться в «Росоморречфлоте».

Отмечается, что разработку проектной документации генеральный проектировщик должен завершить до конца лета текущего года. Затем проект вновь вынесут на обсуждение общественности.

Напомним, несколько десятилетий власти Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, на территории которых расположилось Чебоксарское водохранилище, не могут найти компромисс для решения проблемы. Из-за непроектной отметки в 63 метра вместо 68 лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии выступают за достижение проектной отметки, а власти двух других регионов против этого, ссылаясь на возможное затопление территорий. В качестве альтернативного проекта нижегородская администрация выбрала строительство низконапорного узла, а губернатор Глеб Никитин даже назвал проект единственным возможным на сегодня способом для восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов, хотя гидроэнергетики из Чувашии с этим не согласны и отмечают, что мера будет иметь временный эффект. Тем не менее, проект уже вошел в российскую стратегию развития водного транспорта, на его реализацию планируется выделить 43 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пока общественность и экологи с опасением относятся к перспективе появления низконапорного гидроузла в Нижегородской области, попросту — не поддерживают строительство.

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В частности, по итогам общественных слушаний, которые состоялись в Городце, глава министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что ведомство имеет ряд замечаний к предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Вице-губернатор Нижегородской области Сергей Морозов, обращаясь к генеральному директору компании-проектировщика «Техтрансстрой» Виктору Морозову на слушаниях в Сормовском районе, сказал, что власти интересует, как строительство гидроузла скажется на каждом конкретном домовладении, и напомнил, что губернатор требует отражения конкретных мероприятий по каждому населенному пункту и доведения их до местных жителей и властей.

Общественное движение «Комитет защиты Волжской поймы» собирает подписи под открытым обращением к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, министру транспорта РФ Евгению Дитриху и нижегородскому губернатору Глебу Никитину, уверяя, что гидроузел «нанесет непоправимый удар по благополучию населения, по окружающей среде и по бюджету страны». В качестве альтернативы гидроузлу предлагается создать в районе Городца третий шлюз, выходящий в Волгу существенно ниже двух существующих. Авторы напомнили, что именно эту альтернативу еще в 2015 году одобрили ученые РАН, а гидроузел приведет к подтоплению территорий, в том числе памятников природы, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации из-за затопления свалок, кладбищ и скотомогильников.

В другой петиции жительница Балахны просит Владимира Путина не допустить экологической и эпидемиологической катастрофы, отмечая, что при разработке данного проекта «не учтены особенности геодезии города Балахны, поселков Лукино, Алешино, улиц Сормовского района с их уровнем грунтовых вод».

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В Роспотребнадзоре Балахны считают, что строительство может оказать негативное влияние на здоровье жителей района. Качество воды уже сейчас характеризуется высокой долей нестандартных проб по микробиологическим показателям. После строительства водохранилища и замедления скорости течения Волги качество воды ухудшится, причем из-за связи подземных источников с рекой возможно ухудшение качества воды в системах центрального водоснабжения, а также в колодцах, которые обеспечивают водой около 22 тыс. человек.

Кроме того, в Балахне прошло уже два митинга противников строительства гидроузла. По итогам второго протестного мероприятия была принята резолюция. которая призывает власти полностью отказаться от строительства.

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