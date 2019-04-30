Скромно и без сделок: нижегородский губернатор задекларировал доходы

Нижний Новгород, , 13:37 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отчитался о полученных в 2018 году доходах. Они составили 4,69 млн рублей против 5,885 млн рублей, заработанных супругой Екатериной. В этом году доходы четы Никитиных были скромнее, чем годом ранее, так как в них отсутствовали поступления от сделок купли-продажи недвижимого имущества, что составляли существенную долю в декларациях 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, назначенный в конце сентября 2017 года врио губернатора, занимавший до этого пост первого заместителя министра промышленности и торговли России, Глеб Никитин по итогам 2017 года задекларировал 15,737 млн рублей дохода, но в нём существенную долю составили средства от продажи квартиры в Санкт-Петербурге. Доход первой леди Нижегородской области по итогам 2017 года был сформирован с учётом продажи участка в Подмосковье и составлял 38,763 млн рублей.

Двое несовершеннолетних детей Глеба Никитина дохода в 2018 году, как и годом ранее, не имели.

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По итогам 2018 года состав имущества, находящегося в собственности Никитиных, не менялся и всё оно находится в России. Они владеют тремя квартирами площадью от 38 до 143,8 кв. м, жилым домом общей площадью 171,9 кв. м, земельным наделом на 1,5 тыс. кв. м, двумя машиноместами на 11,7 и 18,3 кв.м. В гараже Глеба Никитина стоят ВАЗ 21 011, УАЗ Патриот, мотоцикл ЯВА 350/638, а у его супруги тот же автомобиль BMW X3.

Из списка имущества, что находится в пользовании, исчезла квартира общей площадью 56,7 кв. м, осталось только дача на 801,7 кв.м.

Для справки: Средняя зарплата по региону по итогам 2018 года составляла порядка 39,8 тыс. рублей.