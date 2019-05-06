Эдельвейс — цветок или эмблема нацистов? Нюансы нижегородского скандала

Нижний Новгород, , 10:44 — REGNUM После истории с георгиевскими лентами в Нижнем Новгороде, на которых разместили «креатив» в виде свастики, в Нижнем Новгороде самой обсуждаемой темой стал скандал с участием замминистра строительства Нижегородской области Александра Курчанинова, прибывшего на встречу с протестующими и живущими в палаточном городке обманутыми дольщиками в камуфляжной куртке, где был нашит цветок эдельвейса, являвшийся эмблемой горнострелковой дивизии вермахта. Резонансная история вызвала недовольство общественности, но после объяснения замминистра часть общества разделилась. Одни отмечали, что не стоит в каждом безобидном рисунке видеть свастику, а другие, наоборот, настаивали, что «это признанные символы нацизма». Чиновник в комментариях объяснил, что купил одежду для походов и поездок в деревню, а о значении символа не знал, добавив, что его деды участвовали в Великой Отечественной войне. Эксперты также напомнили, что эдельвейс часто используют производители туристического снаряжения и в список знаков, олицетворяющих нацисткую Германию, он не вошёл. ИА REGNUM разбиралось в ситуации.

В период майских праздников обманутые дольщики ЖК «Новинки Smart City», которых набралось уже порядка 1,8 тысяч, разбили палаточный городок, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Поводом к этому стало то, что обещанного захода нового застройщика на стройплощадку они так и не дождались — постоянно возникают непонятные препоны, данные расходятся, что вызывает недоумение и неверие со стороны дольщиков, которые вынуждены ждать свои оплаченные квартиры. В конце марта 2019 года они написали открытое письмо губернатору Глебу Никитину, в котором назвали ситуацию с 25 жилыми недостроями критической и просили о личной встрече.

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К началу мая ситуация не прояснилась и дольщики вышли на протест в виде палаточного городка.

«Это не митинг, не пикет. Это протест. Мы устали ждать, очень устали, мы убедились, что ожидание — это то, что надо власти, но совершенно не надо нам, ведь ожидание — это смерть», — написали активисты в группе ЖК.

Но внимание общественности к протесту привлёк в большей степени визит замминистра строительства Нижегородской области Александра Курчанинова, который прибыл к дольщикам в камуфляжной куртке, на которой была нашивка в форме цветка эдельвейса, что была опознана нижегородцами как эмблема горнострелковой дивизии вермахта. Напомним, перед этим в одной из торговых сетей Нижнего Новгорода внимательный покупатель обнаружил георгиевские ленточки со свастикой. По этому вопросу МВД уже начало проверку. А тут сразу и история с эдельвейсом Курчанинова.

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Для справки: 1-я горнострелковая дивизия вермахта, носившая название «Эдельвейс», участвовала в операциях на Кавказе в 1942—1943 годах. Помимо названия, нацисты использовали в качестве символа цветок эдельвейса, который так популярен у альпинистов.

После того, как появились первые публикации о довольно странном выборе одеяния заместителем министра, он сам дал комментарий нижегородским журналистам, где признался, что не знал о значении символа, ведь приобрёл одежду в обычном туристическом магазине.

«На встречу с обманутыми дольщиками, которая состоялась в выходной день, я приехал в походной одежде. Куртку покупал в обычном магазине для поездок в деревню, для походов. На ней уже была нашивка, о значении которой я не знал и, признаюсь честно, к сожалению, даже не предположил, что эта эмблема может иметь такой смысл. У меня, как и у большинства, деды участвовали в Великой Отечественной войне», — цитирует Курчанинова издание «Нижний Новгород. Онлайн».

На это нижегородский блогер и журналист Андрей Репин, первым обнаруживший эмблему заметил: «Очень уж известное подразделение было. Нам в свое время и в Закарпатье о них рассказывали, и на Кавказе. Была б какая-то другая нашивка, я может и не узнал бы».

Мнения горожан по этой ситуации разделились. Одни настаивали, что «это признанные символы нацизма»:

"Это признанные символы нацизма, как и та же свастика, которая была знаком солнца, но с ним уже не ассоциируется!», «Нда, печально, что есть такие необразованные люди», «Скажу больше, некоторые даже знают, что он является эмблемой австрогерманских альпинистов с 1915 года, но конкретно это — небрежная копия нарукавного знака 1-й горнострелковой дивизии. О чем свидетельствует витая верёвка и череп», «Чиновникам надо думать в какой одежде и с какими нашивками ходить на работу, конечно, она не запрещена, но может вызвать вот такую реакцию», «Прежде чем что-то на себя нацепить, лучше посмотреть повнимательнее. Всё-таки не за дровами в тулупчике выскакиваешь, а на публичный диалог выходишь».

Другие возражали, что не стоит в каждом безобидном рисунке видеть свастику:

«Желающий оскорбиться найдет чем…», «У меня куртка, а на рукаве череп. Это значит, что я ношу символику нацистов?», «У многих прошедших срочную службу, на плече татуировки в виде черепа. Всех этих людей, судя по логике постеров, тоже надо привлечь за пропаганду фашизма?», «Может не знал… Заказал куртёху из Германии с цветочком, на рыбалку ходить, али по грибы, а тут такое…».

В комментариях нижегородским СМИ военный эксперт, автор книг по военной истории Вадим Андрюхин напомнил, что «знак «Эдельвейс» сегодня используется многими туристическими, охотничьими и особенно альпинистскими обществами во всем мире» и сам знак не вошел в число тех, «которые олицетворяют нацистскую Германию».

Звучало также мнение, что за этим скандалом забыли о главном — о дольщиках.

«Да пусть хоть голая … лишь бы проблему дольщиков решил», — резюмировали некоторые участники беседы, предлагая не забывать, что есть более насущная проблема, требующая решения от властей.