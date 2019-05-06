Как богатело правительство Татарии и продаётся теплоход Шаймиева: обзор

Анастасия Степанова, , 10:36 — REGNUM

Несмотря на то, что прошлая неделя из-за праздников выдалась короткой, в Татарии событий хватило. От продажи теплохода первого главы региона Минтимера Шаймиева, неожиданностей в списке на праймериз «Единой России», протестной активности и пожара в школе до отчёта о доходах высокопоставленных госслужащих, включая самого Рустама Минниханова.

Как богатели госчиновники Татарии?

Декларации о доходах госслужащих Татарии за 2018 год были обнародованы, когда вся страна гуляла на майских праздниках, но без внимания республиканские СМИ заработки чиновников не оставили.

Глава Татарии Рустам Минниханов как и год назад заработал меньше своей супруги Гульсины, в 2017 году названной журналом Forbes самой хорошо зарабатывающей женой региональных госслужащих России. По итогам 2018 года глава региона заработал 8,549 млн рублей против 7,766 млн рублей годом ранее, а его вторая половина — 154,906 млн рублей против 137,443 млн рублей в 2017 году. В списке владений Гульсины Миннихановой за год появился только участок площадью 363 кв. м.

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Премьер-министр РТ Алексей Песошин по итогам 2018 года задекларировал доход в размере 6,381 млн рублей против 6,03 млн рублей в 2017 году, но не попал в пятёрку самым хорошо зарабатывающих членов республиканского правительства.

В топ-5 входили заместители и министры, которые в прошлом году продали свою недвижимость, тем самым увеличив доходную часть. Рейтинг возглавил вице-премьер Василь Шайхразиев — 15,931 млн рублей, куда вошёл доход от продажи квартиры общей площадью 200 кв. м.

Второе место было за главой минэкологии РТ Александром Шадриковым, назначенным главой ведомства в начале февраля 2018 года, а ранее занимавшему кресло главы Дрожжановского района — 14,123 млн рублей (включая средства от продажи имущества), третье место было за главой государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федором Батковым — 12,841 млн рублей, также продавшим недвижимость. Схожая ситуация и у министра труда, занятости и социальной защиты республики Эльмиры Зариповой — 8,707 млн рублей. Равиль Кузюров — назначенный лесным министром в феврале 2018 года глава Нурлатского района, заработал 8,696 млн рублей, но о продаже имущества не уточняется. Самый скромный доход имел министр по делам молодёжи Дамир Фаттахов, назначенный в конце июня 2018 года — 2,22 млн рублей, куда входят и поступления с предыдущего места работы замглавы исполкома Казани.

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Больше всех удивил первый заместитель руководителя аппарата Рустама Минниханова — Марат Муратов, который заработал больше всего топ-5 кабинета министров вместе взятого, при этом ни слова о продаже имущества в 2018 году в декларации нет. Его доход составил 204,547 млн рублей против доходов топ-5 в размере около 60,3 млн рублей. Высокими доходами может похвастаться и жена Муратова, владеющая недвижимостью в Германии — 17,958 млн рублей в 2018 году и 29,645 млн рублей в 2017-м. До назначения в аппарат в 2017 году Муратов, который родом из Кировской области, был гендиректором ООО «Просто молоко», а до 2013 года занимал должность исполнительного директора ОАО «Вамин Татарстан» — крупнейшего агрохолдинга региона, который был обанкрочен позднее.

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Выборы в Госсовет: минус претендент и заявка от спикера

Нарастает интрига в предстоящей предвыборной кампании в Госсовет Татарии, что предстоит выбрать 8 сентября 2019 года. На прошлой неделе завершился приём документов на участие в праймериз единороссов, что пройдёт 26 мая.

В список участников включены 234 человека, из них 153 кандидата зарегистрированы по одномандатным округам, 116 — по единому избирательному округу. Известно, что фигуранта дела о взятке, депутата Госсовета Татарии, бывшего главу Бугульмы Ильдуса Касымова, исключили из списка участников праймериз.

«Таким образом, парламентарий не сможет участвовать в выборах в Госсовет как представитель «Единой России», — пишет «Коммерсантъ».

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Между тем частично разрешилась главная интрига праймериз — на участие в последние дни заявился действующий спикер Госсовета, вот уже 21 год занимающий это кресло Фарид Мухаметшин, которому полгода уже прочат замену, называя среди возможных кандидатов сельскохозяйственного министра Марата Ахметова. Участие в праймериз, конечно, не гарантия участия в выборах, но, похоже, борьба ожидается бурной.

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Фарид Мухаметшин является секретарём республиканского отделения партии, и, подавая документы, он отметил, что «не мог остаться в стороне и не принять участие в предварительном голосовании».

"Не сомневаюсь, что мы найдем много небезразличных молодых и опытных людей. В парламенте республики должны быть представлены люди с жизненным опытом и политическим багажом, которые выверено будут вести нашу республику через законодательные акты», — сказал Фарид Мухаметшин.

Проездной для студентов

Снова в медиаповестку региона попал спорный вопрос о студенческом проездном, который требуют ввести в Татарии сами студенты, ссылаясь на то, что действующая сегодня система транспортного гранта не покрывает и 4% нужд. Ранее власти заявляли, что ввода льготного проездного ждать не стоит, так как это потребует не менее 1,5 млрд рублей, а их взять собственно неоткуда.

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На прошлой неделе стало известно, что Госсовет Татарии планирует создать рабочую группу, которая проанализирует необходимость принятия законопроекта о льготном проездном. Об этом, ссылаясь на главу комитета по социальной политике Светлану Захарову, пишет газета «Коммерсантъ».

Депутат от КПРФ Артём Прокофьев уже выступил с инициативой о разработке законопроекта, отметив в письме на имя спикера Фарида Мухаметшина, что «проездные стали не по карману, и все деньги теперь уходят на то, чтобы добраться до места учебы».

"Учитывая, что стипендии студентов очень малы, а некоторые учащиеся ее и вовсе не получают, повышение цен на проезд в общественном транспорте очень тяжело сказывается на их материальном положении», — говорится в письме и уточняется, что у школьников дела не лучше, особенно в тех семьях, где в этом возрасте двое и более детей.

В ответ на письмо планируется создать рабочую группу и оценить необходимость разработки законопроекта. Захарова также отметила, что «дело не только в проездных»:

"Необходимо повышение стипендий, заработка студентов. Должны создаваться специальные рабочие места для них. Все это мы будем анализировать».

Заповедник в Татарии может потерять статус ЮНЕСКО

Скандальная ситуация возникла в Татарии с Волжско-Камским заповедником.

«Полтора года экоактивисты отстаивают землю близ Волжко-Камского заповедника от строительства двух песчаных карьеров, в 600 метрах от них может начаться массовая жилая застройка. Пресс-служба главы района Александра Тыгина не владеет информацией о ситуации, в то время как заповедник может потерять статус ЮНЕСКО», — пишет издание Inkazan.

Напомним, заповедник создан 13 апреля 1960 года и сохраняет природный комплекс надпойменных террас реки Волги. Его общая площадь — 11 377 га, из которых 5897 га находится в Зеленодольском районе (Раифский участок) и 5480 га в Лаишевском районе (Саралинский участок). С 2005 года Волжско-Камский заповедник выступает биосферным резерватом ЮНЕСКО в рамках решения президиума Международного координационного совета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ).

Эксперты считают, что строительство песчаных карьеров — это экологический риск для природы заповедника. В комментариях изданию заведующий кафедрой, природообустройства и водопользования КФУ Нафис Мингазов отметил, что если заповедник окружат карьерами и предприятиями, сделав из него большой парк, то статус ЮНЕСКО могут снять.

«Сейчас заповедник — это брендовый проект для республики. Но у нас переходная зона в российском законодательстве не предусмотрена, ее нужно инициировать, с законами нужно работать», — считает Мингазов.

Сообщается, что строить песчаный карьер планируют вблизи села Малые Ключи и деревни Маёвка, а генпланом «предусматривается выделение территорий для возможного индивидуального жилищного строительства».

"Формально в переходной зоне размещение населенных пунктов допустимо, но в данном случае размер имеет значение. Изменение генплана может полностью перекроить привычный ритм жизни жителей четырех поселков и спровоцировать исключение Волжско-Камского заповедника из числа резерватов ЮНЕСКО», — уточняет издание.

Директор Волжско-Камского заповедника Юрий Горшков в комментариях СМИ уточнил, что территория не входит в охраняемую зону, но у администрации есть свое мнение, которое сводится к тому, что «строительство приведет к отрицательному воздействию на экологические системы Волжско-Камского заповедника»: «Все эти самосвалы с песком будут проезжать по дороге, которая идет сквозь заповедник, что увеличит антропогенную нагрузку. Но у нас нет легитимных способов, это неподконтрольная нам территория, если бы это было в буферной охранной зоне, тогда бы могли бы принимать определенные шаги».

Экономика недели

Пока все праздновали Первомай, сразу в двух ведомствах — сельскохозяйственном и строительном — подводили итоги. По данным главы минсельхоза РТ Марата Ахметова, все районы приступили к севу яровых, и на 4 мая было посеяно 710 тыс. га, что составляет 41% от плана, из них яровые зерновые — 485 тыс. га (50% плана).

«Текущая погода благоприятна для посева, и при надлежащей организации работ в ближайшие дни планируем выйти на максимальную производительность — 120 тыс. га. Это вполне реальная задача», — заявил Ахметов, добавив, что по озимым, которые предстоит пересеять, состояние не улучшается.

Министр добавил, что «Гидрометцентр подтвердил наступление опасного явления для озимых культур» и со 2 мая распоряжением главы региона был введён режим ЧС, в связи с чем муниципалитетам нужно «в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций».

Подвели итоги и в минстрое Татарии. В республике на 3 мая введено в эксплуатацию 919,9 тысяч кв. м. жилья, что составляет 38% от плана. Об этом на совещании рассказал глава ведомства Ирек Файзуллин. Он также отметил, что в рамках соципотеки в 2019 году планируется построить 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м, из них возвели 29 домов на 1 тыс. 628 квартир площадью 95,3 тыс. кв. м. Из 136 оставшихся объектов по 59 высокая стадия готовности, по 26-ти — средняя, а по 51 объекту низкая стройготовность.

К началу мая получили сертификаты 33 многодетные семьи, также на 1 мая оформлены сертификаты 18 чернобыльцам и 15 вынужденным переселенцам.

Как отпраздновали Первомай в Татарии

В Татарии День Труда и Весны отпраздновали 15 митингами и пятью шествиями. В колонне Набережных Челнов, где праздник проходил под эгидой 50-летия ПАО «КамАЗ», в праздничном шествии «прошлись» грузовики этого автопроизводителя. Во главе колонны был первый грузовик КамАЗ — 5320 и джазовый оркестр «Визит» Владимира Завьялова. Были в колонне гоночный грузовик КамАЗ-мастер и новый КамАЗ-54 901. Всего в набережночелнинском шествии приняли участие около 28 тыс. человек.

В Казани, по данным Федерации профсоюзов Татарии, в шествии прошлись около 3 тыс. человек.

Глава федерации Елена Кузьмичев, выступая на праздничном митинге, отметила не только достижения, но и имеющиеся проблемы на рынке труда — «уровень жизни большинства граждан страны остаётся низким, индексация заработной платы работников либо не проводится, либо не компенсирует падение покупательной способности, до сих пор не решён вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам».

"Мы с вами живем в одном из наиболее экономически развитых регионов в Российской Федерации. В нашей республике мощный промышленный потенциал, стабильное сельское хозяйство и устойчивая динамика экономического развития, но в то же время в республике остаются вопросы, требующие решения. Это вопрос крайне низкой заработной платы работников сельского хозяйства, производства одежды, производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Растет число жителей республики с доходами ниже прожиточного минимума, таких людей в нашей республике почти 300 тысяч. Сохраняется просроченная задолженность по оплате труда. Сохраняется тенденция увеличения межотраслевой дифференциации в уровнях оплаты труда», — резюмировала она, добавив, что серьёзной проблемой остаётся и неформальный рынок труда, рост численности работающих в режиме неполной занятости, производственный травматизм, уровень пенсионного обеспечения в республике.

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Теплоход Шаймиева

Любопытное объявление обнаружили горожане на одном из сайтов по продаже товаров и услуг. Автор объявления пытался продать теплоход, который назвал рабочим для первого главы Татарии — Минтимера Шаймиева. Стоимость судна, вышедшего из Зеленодольского завода имени А. М. Горького, изначально была 2 млн рублей, но потом упала до 1,8 млн рублей. Продавец честно сообщил, что судну требуется капитальный ремонт двигателя и переоборудование салона, но в целом оно пригодно и для личного использования, и для перевозки пассажиров, пообещав снизить цену для реального покупателя.

«Предлагаем уникальную возможность стать собственником рабочего теплохода первого президента Татарстана М. Ш. Шаймиева — «Республика Татарстан», — писал автор, уточняя, что объект был построен в 1995 году, имеет длину 21,27 м.

Об этом судне ещё осенью 2017 года написало издание Cruiseinform — попутешествовав по стране через продажу, оно вернулось в Казань в ноябре 2017 года, а в 2018 году под названием «Эллиот» вышло в навигацию, но, похоже, снова не прижилось, теперь уже у нового владельца, данные которого не оглашались. Известно, что судно построено в единственном экземпляре и по сути является модификацией глиссирующего теплохода типа «Линда».

"Спущенный в 1995 году теплоход проекта 14 201 получил название «Республика Татарстан» и поступил на баланс судоходной компании «Татфлот». Это разъездное судно с каютами и улучшенной внутренней отделкой было предназначено для руководства Татарстана. На борту была каюта для тогдашнего главы Татарстана Минтимера Шаймиева, охраны и сопровождающих лиц. Правда, сам Шаймиев судном не пользовался, и теплоход простаивал на приколе», — уточняло издание.

Компания «Речфлот» (Москва) купила судно в 2008 году, но из-за особенностей местных правил судоходства, запрещающих использовать водоизмещающий глиссер с его скоростью в 55−60 км/час в канале, не смогла использовать его на рейсах Москва — Подмосковье.

В марте 2015 года судно было куплено Камышинским речным портом и ушло в Волгоградскую область, где также не использовалось, так как потребовало ремонта. После ремонта оно некоторое время поработало по назначению, но позднее снова было продано — теперь уже обратно в Казань, где снова ищет владельца.

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Протестная активность

1 мая в казанском посёлке Дербышки, получившим печальную известность в 2018 году протестами против строительства дороги, снова митинговали. Причина всё та же — генпланом Казани по территории этого и ещё ряда населённых пунктов планируется прохождение дорог, но жители против подобного.

На митинг прибыли жители почти всех территорий, где должны пройти дороги. Новый этап протеста всколыхнули материалы генплана, обнародованные в конце марта, из которых стало очевидно, что ряд дорог пустят по населённому пункту.

«Не режьте магистралями Дербышки. Оставьте нам хоть воздуха глоток. Мы бьём в набат, чиновники услышьте! Магистрали все сказали — нет!» — такие плакаты держали на митинге.

Число участников акции, по разным данным, насчитывало от 500 до 800 человек. За сутки до мероприятия — 30 апреля в Дербышках побывал советник мэра Казани Владимир Фомин, который встретился с активистами.

Выслушав жителей, Фомин попросил одного из авторов генплана Олега Григорьева проработать иные варианты прохождения дороги на улице Главной.

«Данная дорога через Дербышки проходить не должна. Надо признать ошибку проектировщиков…», — цитирует Фомина издание «Бизнес-онлайн».

Чиновник также рассказал, что улицу в этом году отремонтируют, и предупредил, что «полный отказ от новой дороги в Дербышках вряд ли возможен». Вторая дорога в Дербышках планируется вдоль железной дороги. Строительство планируется не ранее чем через 15 лет.

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Сгорела школа, грядут массовые проверки

В Актанышском районе, где главой является бывший министр образования Энгель Фаттахов, в ночь на 30 апреля сгорела школа. Деревянное здание МБОУ «Актанышская средняя общеобразовательная школа №1» восстановлению не подлежит. Детям, что обучались в школе деревни Чуганак, предстоит посещать соседнее учебное заведение — в 5 км от населённого пункта. Доставлять школьников, которых всего девять человек, будут школьным автобусом.

Происшествие случилось ночью, поэтому никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования, но версию поджога тоже не исключили.

30 апреля глава Татарии Рустам Минниханов дал поручение проверить пожарную безопасность во всех школах и детсадах республики, чтобы избежать повторения ЧП в Чуганаке. Особое внимание уделят деревянным сооружениям.

Глава региона также поручил в кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение проект нового здания, которое будет построено на месте сгоревшей школы.

Напомним, в Татарии в 33 муниципалитетах с начала пожароопасного сезона наблюдается рост числа пожаров. 4 мая на совещании министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин также сообщил, что с начала года количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 28% — с 1440 до 1848.

Количество погибших людей на пожарах также стало больше на 30% — с 53 до 69.

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