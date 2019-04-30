После пожара глава Татарии поручил проверить все образовательные учреждения

Казань, , 18:52 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов поручил произвести проверку пожарной безопасности общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Соответствующее распоряжение он отдал после пожара, при котором сгорело деревянное здание школы в Актанышском районе Татарии.

Особое внимание при проверке поручено уделять именно деревянным строениям.

Кроме того, ответственным ведомствам необходимо в кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение проект нового здания, которое будет возведено на месте сгоревшей школы. Дети будут пока учиться в соседней близлежащей школе, которая находится в 5 км, доставка будет осуществляться школьным автобусом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 апреля в деревне Чуганак произошел пожар в одноэтажном деревянном здании МБОУ «Актанышская средняя общеобразовательная школа №1». В нем обучалось девять учеников начальных классов.

После поступления сообщении о возгорании пожарные расчеты прибыли на место тушения пожара через семь минут. Здание к этому моменту горело по всей площади. Из-за того, что пожар произошел ночью, возгорание заметили поздно. Никто не пострадал.

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. При этом не исключается версия поджога.