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После пожара глава Татарии поручил проверить все образовательные учреждения

Происшествия

В ночь на 30 апреля сгорела школа в Актанышском районе

Казань, 30 апреля 2019, 18:52 — REGNUM  Глава Татарии Рустам Минниханов поручил произвести проверку пожарной безопасности общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Соответствующее распоряжение он отдал после пожара, при котором сгорело деревянное здание школы в Актанышском районе Татарии.

Особое внимание при проверке поручено уделять именно деревянным строениям.

Кроме того, ответственным ведомствам необходимо в кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение проект нового здания, которое будет возведено на месте сгоревшей школы. Дети будут пока учиться в соседней близлежащей школе, которая находится в 5 км, доставка будет осуществляться школьным автобусом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 апреля в деревне Чуганак произошел пожар в одноэтажном деревянном здании МБОУ «Актанышская средняя общеобразовательная школа №1». В нем обучалось девять учеников начальных классов.

После поступления сообщении о возгорании пожарные расчеты прибыли на место тушения пожара через семь минут. Здание к этому моменту горело по всей площади. Из-за того, что пожар произошел ночью, возгорание заметили поздно. Никто не пострадал.

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. При этом не исключается версия поджога.

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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