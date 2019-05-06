Квартира в Германии, доходы выше министерских: простой чиновник из Татарии

Казань, , 06:44 — REGNUM Первый заместитель руководителя аппарата Рустама Минниханова — Марат Муратов обошёл по доходам не только главу Татарии и его супругу, некогда числившуюся в списке Forbes, как одна из самых богатых жён госслужащих, но и весь топ5 лидеров из числа членов республиканского правительства. Только, если последние в большинстве своём попали в лидеры за счёт продажи недвижимого имущества, то в доходах Муратова в размере 204,547 млн рублей нет данных о реализации какого-либо имущества. Обнародованы данные о доходах служащих аппарата главы Татарии за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель аппарата Рустама Минниханова — Асгат Сафаров на своей должности в 2018 году заработал 7 201 881,9 рубля против 7 123 480,72 рубля годом ранее. Доход супруги существенно вырос относительно 2017 года — с 405 230,79 рубля до 3 974 208,41 рубля. Примечательно: помимо мотолодки, прицепов и автомобиля Lexus, зарегистрированных на взрослых членов семьи, автоимущество имеет и их несовершеннолетний ребёнок. На последнего оформлены автомобиль ГАЗ-21 и автомобиль Виллис.

Напомним, Сафаров с июня 1998 года по апрель 2012 года был министром внутренних дел региона, а с мая 2012 года его назначили заместителем премьер-министра, а уже с 23 августа 2013 года он стал руководителем аппарата главы республики.

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Больше всех доходом в аппарате поразил первый заместитель Сафарова — Марат Муратов, который по доходам обогнал не только главу Татарии, но и Гульсину Минниханову, в 2017 году возглавившую список Forbes самых богатых жён региональных чиновников и по итогам 2018 года задекларировавшую доход свыше 154,906 млн рублей. Помимо Муратова, заработавшего более 204,547 млн рублей, существенным доходом может похвастаться и его супруга — свыше 17,958 млн рублей. А в гараже госпожи Муратовой стоят автомобили Бентли и Порше. Также она владеет шестью земельными участками, двумя жилыми домами, двумя квартирами, одна из которых находится в Германии, а также нежилыми строениями и машиноместами, но последними уже и в России, и в Германии.

До назначения в аппарат в 2017 году Муратов, который родом из Кировской области, был гендиректором ООО «Просто молоко», а до 2013 года занимал должность исполнительного директора ОАО «Вамин Татарстан» — крупнейшего агрохолдинга региона, который был обанкрочен позднее.

Чета Муратовых по доходам обогнала даже топ5 кабинета министров Татарии, которые сообща и за счёт реализации имущества за 2018 год получили доход около 60,3 млн рублей.

Высокие доходы у семьи Муратовых были и в 2017 году — 132,337 млн рублей у главы и 29,645 млн рублей у его супруги.

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