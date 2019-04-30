Спикер Госсовета Татарии стал 227 кандидатом на праймериз

Казань, , 04:16 — REGNUM Действующий спикер Госсовета Татарии, 21 год занимающий своё кресло Фарид Мухаметшин подал документы на участие в праймериз единороссов за сутки до завершения приёма документов, до последнего сохраняя интригу. Он стал 227-м кандидатом на участие в предварительном голосовании и отметил, что праймериз — «это масштабная работа по «аудиту» кандидатов», которая позволит выявить самых сильных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, вопрос участия действующего председателя Госсовета Татарии в выборах, которые продут 8 сентября 2019 года, до последнего момента оставался загадкой. Официально 71-летний Мухаметшин не подтверждал своего выдвижения, также и подача документов на праймериз, что пройдут 26 мая, это ещё не гарантия участия. Интрига вокруг данного вопроса сохраняется, а в числе потенциальной замены спикеру называют подавшего документы на участие в праймериз засидевшегося на своём посту министра сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марата Ахметова.

Читайте также: Потенциальный новый спикер Госсовета Татарии заявился на праймериз

Примечательно: в праймериз могут принять участие 15 членов правительства Татарии, среди которых не менее пяти министров. Все они, как и мэр Казани Ильсур Метшин, уже подали документы.

Читайте также: Путина ждут в Казани, Минниханова просят «посуперменить»: обзор

Фарид Мухаметшин является секретарём республиканского отделения партии и, подавая документы, он отметил, что «не мог остаться в стороне и не принять участие в предварительном голосовании», добавив, что праймериз — это «одна из интереснейших форм работы», которая позволит «провести такую масштабную работу по своеобразному «аудиту кандидатов», желающих стать депутатами».

"Одновременно мы будем работать над предвыборной программой, которая будет представлена на конференции регионального отделения партии. Мы должны услышать людей, их просьбы и недовольства, чтобы шагать в ногу вместе с избирателями», — добавил Мухаметшин, уточнив, что в парламент должны избрать «людей и с жизненным опытом, и с политическим багажом», чтобы повести республику через законодательные акты по тому пути, что определен президентом России и главой республлики в их ежегодных посланиях.

Наблюдатели уже отметили, что «выборы в Госсовет, которые состоятся в сентябре, могли бы многое изменить в политической жизни республики» и вполне вероятно, что пост Мухаметшин не сдаст без боя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 100 депутатов половина будет избрана по партийным спискам.