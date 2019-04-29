Путина ждут в Казани, Минниханова просят «посуперменить»: обзор

Анастасия Степанова, , 10:05 — REGNUM

Главным событием недели в Татарии стал отчёт главы республиканского правительства — премьер-министра Алексея Песошина. Многостраничный документ говорил не только о положительных моментах, но отмечал спады в отдельных отраслях экономики, например, ряде сегментов автопрома, а также проблемы с демографией. Песошин уточнил, что проблемы с демографией — «это серьёзный вызов», но решить его локально не выйдет, поэтому власти республики готовят предложения для федерального центра, которые позволили бы разрешить демографическую ситуацию. Отметил глава правительства Татарии и вопрос с дефицитом кадров, например, в медицине, уточнил, что в 2021 году вопрос по существующим проблемным объектам-недостроям планируется решить полностью, а таковых на сегодня в регионе 24, где приобрели квартиры более 4 тысяч «дольщиков». Подробнее с докладом о работе правительства Татарии можно ознакомиться на сайте ИА REGNUM.

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Громкое уголовное дело затронуло Госсовет Татарии, в котором один из депутатов вместо того, чтобы готовиться к избирательной кампании, будет ждать решения своей судьбы под домашним арестом. Бывший мэр Бугульмы, работающий на постоянной основе замглавы комитета по бюджету, налогам и финансам Ильдус Касымов был задержан и отправлен под домашний арест до 22 июня 2019 года по подозрению в коррупционном преступлении. Уголовное дело в отношении него возбудили по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), а также он был допрошен в качестве свидетеля по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве. Сам депутат отрицал причастность к вменяемому преступлению, следователи просили отправить депутата под арест в СИЗО, но суд ограничился домашним арестом.

«Сам депутат отвергал предъявленные обвинения. По его словам, в его обязанности не входили организация и оплата аукционов. Касымову предъявляют обвинения по событиям, которые произошли в 2014 году. Адвокат депутата сказал, что всё обвинение строится на показаниях двух подозреваемых, которые проходят по особо тяжким преступлениям», — уточняет издание Inkazan.

Следствие считает, что 2,7 млн рублей были получены от подрядчика строительства фонтана в Бугульминском районе.

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«Готов принять активное участие в расследовании этого запутанного дела. Это в моих интересах, как депутата и почетного гражданина Бугульмы», — цитирует выступление Касымова на суде газета «Коммерсантъ».

Депутат, несмотря на обвинения, планирует участвовать в предстоящих выборах, «если позволит закон». Заявление на участие в праймериз единороссов он подал, но по положению о праймериз кандидат может быть исключен из списка участников предварительного голосования «при выявлении действий со стороны кандидата, дискредитирующих партию, или иных действий, наносящих ущерб партии». Возбуждение уголовного дела можно отнести к таковым.

А пока депутат Касымов находится под домашним арестом, в республике бьются за введение «сухого закона». Не на постоянную основу, а лишь на время «священного для мусульман месяца Рамадан». На прошлой неделе в адрес Рустама Минниханова поступило открытое письмо сразу от трёх общественных организаций — Шуры аксакалов республики, Всетатарского общественного центра, чей набережночелнинский филиал признан организацией, деятельность которой запрещена в РФ, и организации мусульманских женщин «Муслима». В своём письме они просят Минниханова запретить продажу алкоголя в регионе на время месяца Рамадан. В аппарате главы региона газете «Коммерсантъ» уточнили, что пока «наблюдают за реакцией общественности на эту инициативу», отметив, что та требует «консенсуса в обществе».

"Возродить татар, современников Тукая — трезвых, образованных, богатых мусульман — есть ли более благородная задача для патриота татарского народа?» — говорится в обращении и уточняется, что «водка — одна из причин потери языка, культуры, традиционной высокой морали», которая «превращает народ в стадо баранов».

В комментариях изданию директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, что «Татарию нельзя считать мусульманской республикой» и по потреблению алкоголя «она как обычный славянский регион»: «Можно что угодно предлагать запретить, но это не повлияет на объемы потребления алкоголя. Вы — водочная республика». Напомним, по сведениям Госалкогольинспекции РТ, основной республиканский производитель — компания «Татспиртпром» — произвела 3,85 млн декалитров спирта и 8,8 млн декалитров водки. Это на 3% больше объемов 2017 года. Производство прочей алкогольной продукции выросло на 7%, составив 974,5 тыс. декалитров.

Среди важных событий прошлой недели — выдвижение участников праймериз единороссов, среди которых потенциальный новый спикер Госсовета Татарии — министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов, а также главный связист Татарии Роман Шайхутдинов. Ахметову, занимающему министерский пост вот уже 20 лет, прочат кресло спикера уже более полугода, отмечая, что, если Фарид Мухаметшин, занимающий пост председателя 21 год, не уйдёт на пенсию, то «вторая по важности должность вице-спикера Госсовета стала бы для Ахметова понижением», а, в случае пенсии Мухаметшина, кресло может получить Ахметов.

«Для молодого и перспективного Шайхутдинова, входящего в кадровый резерв президента РФ, должность в стареющем Госсовете РТ станет шагом назад. Впрочем, возможно, что известные имена откажутся от кресел на площади Свободы, уступив места героям, чьих имен мы пока не знаем», — пишет издание Inkazan.

Не лишним будет напомнить, что 100 депутатов жителям Татарии предстоит выбрать 8 сентября 2019 года, и действующий спикер пока не подтвердил своего участия в них.

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Всего же на участие в праймериз, помимо глав городов, уже заявились 15 членов правительства Татарии, в том числе и министр образования и науки, бывший депутат Госсовета Рафис Бурганов, министр финансов республики Радик Гайзатуллин, министр по делам молодёжи Дамир Фаттахов, министр экономики Фарид Абдулганиев. Профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, политолог Сергей Сергеев в комментариях «Коммерсанту» уточнил, что участие министров в праймериз, на его взгляд, это «форма обратной связи в условиях электорального авторитаризма», но при этом не исключил, что некоторые министры могут войти в предвыборный список «Единой России» — тех, что «засиделся» или «у кого душа просит более спокойной работы».

В сфере экономики главным событием стал XI международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit-2019», где главной звездой был член королевской семьи Бахрейна шейх Абдулрахман бин Мохаммед бин Рашид Аль Халифа. Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам саммита, где отметил, что «мусульманские страны — партнёры России в продвижении межцивилизационного и межконфессионального диалога для обеспечения безопасности на региональном уровне и в мире».

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На саммите говорили об инструментах исламского финансирования и исламской экономики.

«Сегодня исламская экономика является неотъемлемой частью мировой экономики. По оценкам экспертов, суммарный объем активов исламской экономики оценивается в более $4,5 трлн. Через пять лет он должен увеличиться почти до $7 трлн. Динамично развиваются исламские финансы, различные халяльные секторы: продукты питания, туризм, мода, мультимедиа и развлечения, медицина, косметика и другие направления», — отметил Рустам Минниханов на пленарном заседании саммита.

В рамках мероприятия также прошла Russia Halal Expo — крупнейшая в России и единственная в Поволжье выставка халяль индустрии, где в этот раз продукцию и услуги представили 84 экспонента. В ходе выставки был подписан ряд документов о сотрудничестве. Например, между Агентством инвестиционного развития РТ и Центром халяльного образа жизни Индонезии был подписан меморандум о взаимопонимании. Меморандум о взаимопонимании подписали технополис «Химград» и представители Ташкентской области Узбекистана.

На прошлой неделе также стал известен маршрут платной трассы от Москвы до Казани, расчетная скорость движения по которой составит 120 км/ч. Дорога пройдет через Владимирскую область (Владимир, Муром), Нижегородскую область (Арзамас, Сергач), Канаш в Чувашии и Шали в Татарии. «Автодор» уже направил план-график проекта в правительство, известно, что завершить работы должны к 2025 году.

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В числе значимых событий экономики можно также отметить встречу республиканских властей с президентом компании NNG Дэвидом Верником, что является одной из самых известных навигационных компаний на мировом автомобильном рынке. Помимо этого, состоялась встреча главы Татарии с председателем правления общественной организации популяризации фигурного катания «Мозер Тим» Ниной Мозер. Решается вопрос и возможность создания Центра фигурного катания — нового ледового дворца с академией, где «будут полноценно тренироваться и готовиться фигуристы». Нина Мозер может быть привлечена к реализации проекта. Встречами в пределах региона власти не ограничились и с рабочим визитом посетили Туркмению. Рустам Минниханов стал почетным гостем на национальном празднике страны — Дне ахалтекинского скакуна. На праздничном майдане прошла официальная встреча гостя с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития экономического сотрудничества, напомнив друг другу, что в 2018 году объемы товарооборота сторон были на уровне 24 млн долларов США, что на 1 млн меньше, чем годом ранее.

«У наших стран большой потенциал для увеличения объемов и номенклатуры товаров. В следующем месяце в Казани планируется заседание татарстанско-туркменистанской рабочей группы. Эта встреча призвана придать новый импульс нашему торгово-экономическому сотрудничеству», — заверил Рустам Минниханов.

Гурбангулы Бердымухамедов согласился с заявлением о потенциале и добавил, что важно взаимодействовать и в других областях, не только в экономике.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил своё 50-летие нестандартно, заранее предупредив гостей, что не будет принимать подарки, а у гостей в приглашении имеется код доступа к сайту, где они могут приобрести дорогостоящие медицинские приспособления для инвалидов, став таким образом участниками благотворительной акции. Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил своего коллегу оригинально — разместил на своей странице дружеский шарж, где Метшин в образе супермена летит над городом.

Реакция горожан не заставила себя ждать:

«Эх! Нам бы супермена в Гильдеево, пусть не Казань, всего 8 км — и уже и газа нет, и интернета. Рустам Нургалиевич, может посупермените?»

На празднование 24 апреля собрался весь политико-экономический бомонд Татарии, включая и федеральные персоны. Журналистами в числе гостей Метшина были замечены помощник президента России Игорь Левитин, полпред президента в ПФО Игорь Комаров. В ходе праздника полпред и глава Татарии вышли на сцену, откуда зачитали указ Владимира Путина о награждении казанского мэра орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Поговаривают, что сам орден Метшину вручит президент лично. Ходят слухи, что уже в мае Владимир Путин посетит Казань. Предположительная дата визита — 13 мая, и связан он с военно-промышленной тематикой.

«Верховному главнокомандующему доложат о ходе работ по беспилотной программе «Альтиус», вертолету Ми-38», — пишет со ссылкой на собственные источники издание «Бизнес-онлайн», уточняя, что побывает Владимир Путин и на Казанском авиазаводе, где уже был в январе 2018 года и проследил за ходом испытаний достроенного из советских заделов Ту-160, который должен стать прообразом нового варианта этого стратегического ракетоносца — Ту-160М2.

К слову, почти незаметно на прошлой неделе прошёл визит «главного кадровика» Кремля — помощника президента России Анатолия Серышева, посетившего Казань в рамках KazanSummit-2019. Казанские СМИ называют Серышева «непубличной, но весьма влиятельной фигурой», уточняя, что в казанском аэропорту его встречали лично полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Татарии Рустам Минниханов. У Серышева прошли по отдельности встречи и с Миннихановым, и с госсоветником РТ, первым главой региона Минтимером Шаймиевым, с которыми помощник президента поговорил «о текущих событиях в жизни республики и страны». А также он по поручению Владимира Путина провёл личный приём граждан, обратившихся ранее с письменными заявлениями в адрес президента. С выездом на место были рассмотрены вопросы строительства детсада в микрорайоне «Волжские просторы», ремонта здания «Культурный центр «Чулпан», вопрос замены лифта в доме № 3/7 на улице Чехова Казани. Во время работы мобильной приёмной заявители жаловались на нехватку школ в микрорайоне «Салават Купере», необходимость обустройства футбольного поля для жилого массива Карьер, ремонт асфальтового покрытия на одной из казанских улиц. В работе мобильной приёмной приняли участие республиканский прокурор Илдус Нафиков, главный федеральный инспектор по республике Ренат Тимерзянов, представители отраслевых министров и органов местного самоуправления. Серышев по итогам выдал поручения руководству республики о прозвучавших проблемах «с обязательным докладом в адрес президента Российской Федерации о результатах их исполнения». Поговаривают, что была у гостя в Казани и закрытая встреча с местными силовиками.

Также на прошлой неделе стала известна позиция обвинения в уголовном деле бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой. Итоговое обвинение включает три эпизода злоупотребления полномочиями с ущербом почти 3 млрд рублей и эпизод, связанный с фальсификацией финансовых документов учета. Бывшему банкиру грозит шесть лет колонии общего режима, срок уже окрестили чрезмерно суровым. Слушания по делу продолжатся 21 мая, а сама Даутова запросила об особом порядке рассмотрения дела, который возможен при согласии обвиняемого с претензиями следователей. На заседании суда Даутова заявила, что у нее «имеются хронические заболевания», также в дело попали благодарственные письма, дипломы и указ, по которому экс-банкир награждена медалью «За доблестный труд». Было в материалах дела отражено и то, что обвиняемая является заслуженным экономистом Татарии.

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Строительство «мусорного завода» в Татарии обрастает новыми протестными веяниями. Активисты после ознакомления с заключением независимой экспертизы, отметившей, что проект в таком виде нельзя реализовывать с указанием на неблагоприятные последствия для здоровья и экологии, решили не ограничиваться лишь протестом против одного завода.

Группа активистов, которые ратуют против строительства мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе, подала в ЦИК Татарии ходатайство о проведении референдума по «мусорным» объектам. На него был вынесен вопрос возможного принятия нормативного акта, который бы обязывал власти региона выносить на местные референдумы соответствующих районов вопросы создания новых и расширения существующих объектов по обращению с отходами, в том числе станций сортировки, экотехнопарков, перерабатывающих предприятий по технологии пиролиза, мусоросжигательных заводов (установок), установок по обезвреживанию, полигонов для захоронения отходов. Референдум предлагается совместить с выборами депутатов Госсовета Татарии, чтобы минимизировать расходы.

В своём письме активисты напомнили слова Владимира Путина, сказанные в октябре 2017 года на заседании Совета по правам человека, относительно решений о размещении мусоросжигательных заводов, что «нельзя определять места, вообще географию расположения этих заводов без консультаций с людьми, без работы с теми людьми, которые живут на прилегающих территориях». Если ЦИК РТ признает заявку надлежащей, то вопрос вынесут на ближайшую сессию Госсовета Татарии, где депутаты должны одобрить инициативу или же завернуть её.

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Судья Ново-Савинского районного суда Казани Марина Фирсова стала фигурантом уголовного дела о посредничестве в передаче взятки. Именно по такой статье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил в отношении неё уголовное дело. Следствие считает, что в мае 2017 года судья передала неустановленным должностным лицам порядка 50 тыс. рублей за решение вопроса «об удовлетворении апелляционной жалобы на ранее вынесенное решение мирового суда». Деньги были получены от адвоката, который выступал в интересах своей знакомой. В итоге определением Ново-Савиновского районного суда апелляционная жалоба была удовлетворена. На сегодня уголовное дело расследуется, а представление о возбуждение уголовного дела по казанской судье выписали в декабре 2017 года.

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