Куба выразила соболезнования семьям погибших в катастрофе Superjet-100

Гавана, , 08:00 — REGNUM Куба выразила соболезнования семьям погибших во время катастрофы, которую в московском аэропорту «Шереметьево» потерпел Superjet-100, выполнявший рейс SU1492 Москва — Мурманск. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Бруно Родригес.

Читайте также: ЧП в аэропорту «Шереметьево»: МАК создал комиссию для расследования

Жертвами катастрофы Superjet-100 в «Шереметьево» стал 41 пассажир

«Мы выражаем соболезнования народу и правительству Российской Федерации в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы в Москве», — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Отдельные слова поддержки министр выразил семьям погибших.

https://twitter.com/BrunoRguezP/status/1125214134256242688

Напомним, ранее соболезнования в связи с ЧП в столичном аэропорту «Шереметьево», которое унесло жизни 41 человека, выразил посол США в России Джон Хантсман.

Подробнее: Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая лайнер SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево». Борт совершил жёсткую посадку и загорелся. По данным СК России, на борту авиалайнера находились 78 человек, из них выжили 37 человек. Возбуждено уголовное дело.

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур.