Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

Москва, , 23:34 — REGNUM Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при аварийной посадки пассажирского воздушного судна в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщила пресс-секретарь дипмиссии США Андреа Калан на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти США) с большой обеспокоенностью следим за событиями в аэропорту «Шереметьево» и выражаем глубочайшие и искренние соболезнования семьям погибших, — обнародовала пресс-секретарь дипмиссии США слова Хантсмана. — Наши мысли с вами в это трудное время».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Москве совершил аварийную посадку самолёт Sukhoi Superjet 100. Трагедия произошла в аэропорту «Шереметьево». По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек.

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