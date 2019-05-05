ЧП в аэропорту «Шереметьево»: МАК создал комиссию для расследования

Москва, , 23:14 — REGNUM Расследованием причин аварийной посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» займется комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный МАК.

«Комиссия сформирована», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, аварийно сел в аэропорту «Шереметьево» 5 мая. При посадке воздушное судно загорелось. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

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