Жертвами катастрофы Superjet-100 в «Шереметьево» стал 41 пассажир

Москва, , 07:16 — REGNUM В результате жёсткой посадки и последующего возгорания самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» в Москве погиб 41 человек. Такие данные сообщил Следственный комитет России (СКР). Ранее сообщалось о 13 погибших и 37 выживших.

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Добавим, что среди 37 выживших в катастрофе 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Superjet-100 компании «Аэрофлот», следовавший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. После касания взлётной полосы лайнер загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

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В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Расследование дела взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.