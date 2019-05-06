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Жертвами катастрофы Superjet-100 в «Шереметьево» стал 41 пассажир

Общество

Причины катастрофы устанавливаются

Москва, 6 мая 2019, 07:16 — REGNUM  В результате жёсткой посадки и последующего возгорания самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» в Москве погиб 41 человек. Такие данные сообщил Следственный комитет России (СКР). Ранее сообщалось о 13 погибших и 37 выживших.

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Добавим, что среди 37 выживших в катастрофе 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Superjet-100 компании «Аэрофлот», следовавший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. После касания взлётной полосы лайнер загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

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В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Расследование дела взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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