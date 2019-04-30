Шанцева «продинамили», на Волге нашли труп без головы: обзор

Алёна Скобеева, , 09:56 — REGNUM

Судьба экс-депутата, труп без головы, печальный рекорд по пожароопасности, а также визит Ольги Голодец и неожиданный поворот в деле депутатов Глушковых. Такой была нижегородская неделя.

Антирекорд: горящий регион

В Нижегородской области уровень пожароопасности стал рекордным за последние семь лет, но такие рекорды никого не радуют.

23 апреля в ходе пресс-конференции начальник регионального управления МЧС России Валерий Синьков сообщил, что с даты схода снега в области зафиксированы уже 488 возгораний сухостоя, огонь охватил свыше 322 тыс. «квадратов», и в 14 случаях огонь перекинулся на жилые дома. Относительно 2018 года показатель охвата огнём вырос в 4,4 раза.

Спустя три дня — 25 апреля 2019 года на территории Нижегородской области в соответствии с указом губернатора Глеба Никитина № 37 был введен режим чрезвычайной ситуации из-за критической ситуации с пожарами. К тому моменту, по официальным данным было зафиксировано более 500 случаев загорания сухой растительности. В области начал работать оперативный штаб по ликвидации режима ЧС.

Напомним, что 22 апреля в Кстовском районе сгорели 17 садовых домиков в двух садовых товариществах. На 28 апреля 2019 года на территории Нижегородской области и с момента схода снежного покрова уже было зафиксировано 670 пожаров сухостоя, что в 3,6 раза или на 486 случаев больше, чем годом ранее. В управлении МЧС по области отметили, что площадь, пройденная огнем, составила более 5655 тыс. кв.м. — рост в 63,5 раза или на 5566 тыс. кв. м. Уже имеется 24 факта перехода огня с травы на строения и жилые дома, в результате чего огнем было уничтожено 28 домов, 11 из которых жилые и семь — садовые. Пострадали 52 иных строения, один автомобиль, а один человек погиб и один получил серьезные ожоги.

За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 304 гражданина.

«Сегодня важно не отчеты писать, а донести до каждого жителя района информацию о том, какая сложная ситуация с пожарами. 4 класс пожарной опасности в лесу, это серьезная и сложная проблема. Важно, чтобы все ответственные лица на местах ситуацию понимали и контролировали», — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов на заседании межведомственной комиссии по ЧС в регионе 26 апреля.

По данным на утро 30 апреля 2019 года, за сутки было зафиксировано 16 загораний травы. С 30 апреля по 5 мая в регионе ожидается IV класс пожароопасности лесов и торфяников. По словам Валерия Синькова, прогноз не утешительный.

«В Нижегородской области каждый день появляются все новые и новые очаги возгорания травы. На это невозможно смотреть, зелень превращается в черноту, огонь убивает всё на своём пути! Пожалуйста, остановитесь!», — в соцсетях Нижегородской области всё чаще можно встретить такие призывы.

Интервью Никитина: из «варягов» в нижегородцы

Интересные подробности выяснились из большого интервью главы Нижегородской области Глеба Никитина, данном ТАСС. Одно из них — это то, что у региона мог быть другой губернатор, потому как для Никитина в процессе переговоров сменилось три возможных «места службы». И хотя в ходе беседы Никитин не сказал, какие конкретно предложения звучали, эксперты предположили, что речь идёт о Самаре или Орле.

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В этом же интервью Глеб Никитин намекнул, что в регионе он надолго, хотя до назначения в сторону руководства областью не думал, а «рассматривал вариант перехода на работу в госкорпорацию», но тут же добавил, что он на госслужбе, намекнув, что может уйти из региона, но только если это будет решением сверху.

Говоря об ориентирах на соседей, нижегородский губернатор назвал Татарию, Самару, а из промышленных центров — Пермский край и Свердловскую область. При обсуждении «кармана» региона, Никитин уточнил, что прежнего статуса регион не имеет, но «амбиции сохранились».

"Хотим восстановить роль столицы предпринимательства. Считаю, это вполне возможно в будущем. У нас есть база, опыт, потенциал и ресурсы. Бюджет области опирается на фундамент из крупных промышленных налогоплательщиков. Наша сила — обрабатывающая, высокотехнологичная промышленность, сфера услуг и торговля. А главный актив, искренне скажу, люди, человеческий капитал. Надо их мобилизовать, убедить, что началась движуха, заставить вложиться в развитие. Ведь нам, русским людям, в первую очередь нужно не какое-то материальное вознаграждение, а красивая, объединяющая идея», — заявил он в интервью.

Работа для бывшего губернатора

Стали известны подробности жизни бывшего губернатора — ушедшего в отставку в конце сентября 2017 года Валерия Шанцева.

Напомним, Шанцев был избран в сентябре 2014 года при поддержке 86,9% голосов нижегородцев на досрочных выборах, но спустя три года ушел в добровольную отставку. В качестве врио указом Владимира Путина был назначен Глеб Никитин, в сентябре 2018 года подтвердивший свои полномочия на губернаторских выборах. Ему отдали свои голоса 67,75% избирателей. Ближайший соперник — зампредседателя Законодательного собрания, коммунист Владислав Егоров набрал 16,36% голосов.

Про Валерия Шанцева, закончившего свою губернаторскую карьеру, было известно, что он в феврале 2018 года вошел в совет директоров московского хоккейного клуба «Динамо». На прошлой неделе стало известно, что Шанцева «продинамили» и пост руководителя клуба он больше не занимает, смена главного лица клуба произошла 11 апреля, но общественности стало известно лишь в конце апреля. Новым директором назначат Евгения Кровопускова. Нижегородские СМИ шутят, что в должности губернатора Шанцев удерживался гораздо дольше.

«Совет директоров утвердил передачу прав на выступление команды в сезоне 2019/20 в КХЛ недавно зарегистрированному юрлицу — АНО ХК «Динамо-Москва». В связи с этим и было принято решение расторгнуть контракт с генеральным директором ООО «ХК «Динамо» Шанцевым», — пишет издание «Нижний Новгород. Онлайн».

В комментариях ТАСС Шанцев заявил, что «та организация, которая будет участвовать в управлении клубом, мне ничего не предлагает, а начальником базы я работать не подписывался». Бывший губернатор назвал «Динамо» своей жизнью и любовью, и добавил, что будет «ходить болеть за него и немного за «Торпедо».

В 1991 году Шанцев был коммерческим директором «Динамо», но после того как занял губернаторский пост в 2005 году, полномочия сложил, и вернулся в клуб лишь после сложения губернаторских полномочий.

Визит Ольги Голодец

На прошлой неделе Нижний Новгород принимал у себя высокую гостью — заместителя председателя правительства РФ Ольгу Голодец.

В Нижегородском государственном академическом театре она совместно с главой региона приняла участие в запуске Всероссийского проекта «Театр — дети», который приурочен к Году театра в России. Главная задача проекта — сделать театр и театральное искусство популярными у детей и юношеской аудитории. В день визита Ольги Голодец был дан старт конкурсу театральных рецензий «Пишем о театре!» для детей от 6 до 18 лет и конкурсу рисунков, посвященных театру, для детей от 6 до 10 лет. Позднее гостья и первое лицо региона наградили волейболисток нижегородской «Спарты», чья команда стала победителем Чемпионата России (Высшая лига «А»).

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Помимо этого, во время визита Голодец показали канатную дорогу и пока кабинка двигалась по маршруту стороны обсудили вопросы развития Гребного канала и строительства трамплина К-60, который планируют сдать в 2020 году в районе площади Сенной.

«Реализация такого проекта выходит за региональные рамки, поэтому решение должно приниматься на федеральном уровне», — уточнил губернатор.

Среди представленных проектов и новая ледовая арена, про которую зампредседателя правительства заявила, что «это самая ближайшая перспектива, это дело номер один».

Экономика недели

Богата на события как всегда была и сфера экономики.

25 апреля в Торгово-промышленной палате Нижегородской области прошла конференция «Нижегородский регион на карте международных грузоперевозок России». Участники из числа представителей бизнеса отметили, что в отрасли есть острые проблемы, например, в сфере внедрения системы автоматического весогабаритного контроля и весеннего ограничения движения на дорогах области.

Замгубернатора Сергей Морозов отметил, что понимает опасения перевозчиков, но при этом нужно решать и вопрос сохранения автодорог. За день до конференции Морозов как раз провёл заседание рабочей группы по логистике, где данный вопрос поднимался. У перевозчиков нарекания были к работе автоматических пунктов весогабаритного контроля в Семеновском городском округе. Из-за большого потока жалоб, подрядчик, отвечающий за содержание комплекса, проводит анализ погрешностей и на сегодня пункт переведен в тестовый режим.

«Система весового контроля должна предоставлять точные измерения параметров большегрузов. Поэтому сейчас мы должны исключить все волновые отклонения от установленных параметров, будь то занижение или же завышение общей массы транспортных средств», — заявил Морозов, а по итогам совещания приняли решение «проводить метрологические поверки автоматических пунктов весогабаритного контроля ежемесячно».

Тем временем в сфере долевого строительства проблемных домов — важная новость. Правительство России утвердило дорожную карту по достройке таких домов в Нижегородской области. Планируется, что её реализация позволит решить проблемы для свыше 5 тысяч дольщиков четырех жилых комплексов. Это «Окский берег», «Новинки Smart City», «Квартал Европейский» и ЖК «На Гончарова». «Карта» включает 88 многоквартирных домов, относящихся к группам компаний «Квартстрой» и «Экоград».

"Решение федерального правительства означает, что на достройку наших проблемных объектов будут выделяться средства не только из областного, но и из федерального бюджетов. Это даст финансовые гарантии и уверенность в том, что дома будут достроены в течение нескольких лет», — сказал замгубернатора Сергей Морозов.

На прошлой неделе в области на одного Героя Труда стало больше. Владимир Путин подписал указ о присвоении этого звания советнику генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» Николаю Жаркову. Глеб Никитин, поздравляя Жаркова с наградой, заявил, что «есть знаменитая поговорка: «Награда нашла своего героя» и она как нельзя лучше подходит к сегодняшнему событию.

«Вы — легендарная личность не только для судостроения Нижегородской области, но и страны в целом. Под вашим руководством было построено около 400 судов, в том числе более 100 подводных лодок, которые составляют гордость российского флота. В самые сложные для отрасли годы вы сумели сохранить ряд ключевых производств, занимали принципиальную позицию, отстаивая интересы государства», — заявил губернатор.

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Спорный гидроузел

Проект низконапорного гидроузла, который планируется строить для решения проблемы судоходства в Нижегородской области, будут дорабатывать с учётом спорных моментов.

22 апреля рабочая группа по Нижегородскому гидроузлу подвела предварительные итоги рассмотрения вопросов к материалам оценки воздействия на окружающую среду. На заседании, прошедшем в Москве, отмечалось, что согласованные решения были найдены по большинству вопросов общественности и экспертов.

По словам главы миниэкологии области Дениса Егорова, ряд вопросов потребовал дополнительных исследований. Например, будет изучена существующую ситуацию с подтоплением кладбища Балахны и составлен прогноз изменения уровня грунтовых вод в этой зоне при создании водохранилища низконапорного гидроузла. Ответы от проектировщиков на эти вопросы министерство планируется получить в ближайшее время, и спорные моменты ещё раз обсудят на совещании в «Росморречфлоте». Завершить разработку проектной документации гидроузла должны в течение лета 2019 года.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, сооружение Нижегородского низконапорного гидроузла, нацеленное на устранение лимитирующего судоходство участка на реке Волга — федеральный проект, имеющий особую важность для всей страны, и «от его успешной и своевременной реализации непосредственно зависит решение многих стратегических задач — от создания базовых условий для ускорения темпов экономического развития страны и транспортной связанности регионов, интеграции России в систему международных транспортных коридоров, до обеспечения национальной обороноспособности, зависящей, в том числе, от возможности полноценной эксплуатации Единой глубоководной системы РФ».

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Напомним, проблема с судоходством на Волге возникла вследствие непроектной отметки Чебоксарского водохранилища, которое раскинулось на территории Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. Уже не одно десятилетие власти регионов не могут прийти к компромиссу. Гидроэнергетики и власти Чувашии выступают за достижение проектной отметки (68 метра вместо 63), а власти двух других регионов против этого, опасаясь подтопления территорий.

Скандал в розовом цвете

Громкий скандал произошёл в Кулебаках Нижегородской области, и хотя власти отреагировали оперативно, но осадок у жителей всё же остался.

Мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, горожане однажды обнаружили в ярко-розовом цвете. Фото разошлось по соцсетям с уточнением, что после покраски школы у подрядчика, видимо, краска осталась, и вот они решили не пропадать же добру. Позднее выяснилось, что не от школы, а от покраски вазонов решили задействовать остатки краски. Жители возмутились:

«Ой. Только ой. Ну вот говорят на власть ругаться нельзя, штраф. И как тут не ругаться? Памятник погибшим», «Побойтесь бога, за вас в том числе наши деды умирали. Позор», «Это мемориал памяти, скорби, трагедии и для таких вещей есть определённая цветовая гамма. Это оскорбление памяти предков, которые за нас воевали! Надо приравнять к вандализму и привлечь к ответственности, всех причастных к этому!», «Совсем сдурели?»

Официальные власти поспешили с комментарием, в котором заявили, что не выбирали «цветовое решение», а МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» при проведении работ по обновлению вазонов на площади посчитало, что и памятник можно «обновить», добавив, что меры приняты и всё будет устранено. Позднее памятнику вернули первоначальный цвет, разрешив конфликт.

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Дело братьев Глушковых: скромный залог

В деле нижегородских депутатов Александра и Владимира Глушковых, которые был задержаны в Грузии, — новый поворот. В связи с истечением срока, отведённого на экстрадицию, бывшего главу районной администрации Балахны и экс-депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Глушкова суд Грузии выпустил под довольно скромный залог в 100 тыс. лари, эквивалентный 2,394 млн рублей. Глушковы являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, в результате которого автостанция Балахны стала торговым центром, и по решению нижегородского суда были заочно отправлены под арест, но установить их местонахождение сразу не смогли. Позднее братья обнаружились в Грузии, где и были в связи с нахождением в международном розыске задержаны, и с августа 2018 года ожидали экстрадиции.

«Братья, разыскиваемые Интерполом, в течение шести месяцев свободно передвигались по Тбилиси и вели переговоры с высокопоставленными чиновниками о предоставлении статуса политического беженца», — сообщил грузинский телеканал «Рустави 2».

Был ли отпущен под залог Владимир — депутат Земского собрания — пока не сообщалось. Известно, что дело братьев уже включает в себя не менее шести эпизодов, в том числе связанных с приватизацией муниципального имущества.

«Во время обыска в личном автомобиле Александра Глушкова обнаружили 23 печати участковых избирательных комиссий. Эта находка заставила под другим углом посмотреть на состав земского собрания Балахнинского района. Из 24 его депутатов четверо носят фамилию Глушков: два сына областного парламентария — Сергей Александрович и Дмитрий Александрович, брат — Владимир Леонидович и отец — Леонид Павлович. Кроме того, в районном собрании и администрации, по словам местных жителей, обитает большое количество родни и с другими фамилиями», — пишет сетевое издание «НН.ру».

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А пока в Грузии основных фигурантов отпускают под залог, Нижегородский областной суд отказал прокуратуре Московского района в отмене вердикта об освобождении под домашний арест отсидевшего в СИЗО почти девять месяцев фигуранта этого же дела. Экс-директор ООО «Петрол-НН» Владимир Прядилов проходит по эпизоду с автостанцией.

«В СИЗО коммерсант отсидел почти девять месяцев, однако 9 апреля Московский райсуд освободил его, избрав в качестве меры пресечения домашний арест и разрешив ежедневно гулять в радиусе 100 м от дома в деревне Богородского района. Прокуратура обжаловала это решение, указав, что предприниматель может скрыться или оказать давление на свидетелей, а прогулки вообще не предусмотрены условиями домашнего ареста. Гособвинитель настаивал на отмене решения о смягчении меры пресечения», — уточняет газета «Коммерсантъ».

Обвиняемый не согласен с претензиями следствиями и своей вины не признаёт.

Жуткая находка

На берегу Волги в Кстовском районе на прошлой неделе обнаружили жуткую находку — труп мужчины без конечностей и с отрубленной головой. По данному факту было возбуждено уголовное дело и идёт расследование.

Первым об обезглавленном трупе сообщил телеканал Рен-ТВ, уточняя, что, якобы, у него также «хирургическим путем удалены легкие и примерный возраст погибшего — 20 лет». Сведения об отсутствии каких-либо внутренних органов в СУ СК РФ по Нижегородской области пока не подтвердили

«Найден мужчина без головы и конечностей. Его возраст пока точно не установлен. Назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы», — цитирует представителя Следственного комитета Юлию Склярову издание «Нижний Новгород-Онлайн».

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