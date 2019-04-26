Тбилиси, , 04:08 — REGNUM

Бывшего депутата Заксобрания Нижегородской области, экс-главу Балахнинского района Александра Глушкова, выступающего в России фигурантом уголовного дела о мошенничестве, суд Грузии отпустил под залог в 100 тыс. лари (соответствует 2,394 млн рублей). У разыскиваемого Интерполом Глушкова, задержанного на территории другой страны, истекал срок экстрадиции, но процедура не была завершена, поэтому суд счёл возможным освобождение под залог. Вердикт суда относительно второго фигуранта — районного депутата Владимира Глушкова — пока неизвестен, но у него аналогичная ситуация со сроком, и вопрос содержания под стражей также был вынесен на заседание. Об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, братьев Глушковых в России обвиняют в том, что, когда Александр был главой балахнинской администрации, то он и ещё ряд лиц, включая Владимира — депутата Земского собрания района — с помощью поддельных документов во время реконструкции автостанции «превратили» её в торговый центр. Таким образом, жители лишились транспортного объекта, а ущерб бюджету, по разным данным, составил от 27 до 100 млн рублей. Изначально в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»).

В апреле 2018 года российским судом братья были заочно арестованы, но так как их местонахождение не смогли установить, то объявили в международный розыск.

В начале августа 2018 года Глушковых задержали в Грузии и поместили под арест для последующей экстрадиции в Россию. К тому моменту стало известно, что уголовное дело братьев пополнилось ещё на несколько эпизодов. Также под арест было взято имущество фигурантов, но фигуранты через своих защитников попытались оспорить его.

Помимо этого, в апреле 2019 года в суд поступило несколько исков о защите чести и достоинства, поданных к нижегородским СМИ, которые ранее сообщили, что в Грузии фигуранты пытались получить политическое убежище за деньги. Члены семьи Глушковых в иске отметили, что «никто никакой взятки не давал и даже не пытался дать, никаких переговоров по этому поводу не велось», а подобные заявления носят порочащий характер. Одно из дел Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит 13 мая, сумма компенсации по нему запрошена в размере 2 млн рублей — по 1 млн рублей каждому. Второе дело рассмотрят в Балахнинском городском суде, но дата пока неизвестна. По второму иску запрашивается ущерб на 3 млн рублей — по 1 млн рублей каждому члену семьи, выступившему истцом.

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Тем временем суд Грузии отпустил Александра Глушкова под залог в 100 тыс. лари, что соответствует 2,394 млн рублей. У задержанного Глушкова истекает срок экстрадиции, но процедура передачи не завершена, поэтому суд счёл возможным освобождение под залог. Вердикт суда относительно второго фигуранта — районного депутата Владимира Глушкова — пока неизвестен, но слушания также состоялись 25 апреля. По сообщению грузинского телеканала «Рустави 2», границу Глушковы пересекли весной 2018 года через КПП Сарпи.

«Братья, разыскиваемые Интерполом, в течение шести месяцев свободно передвигались по Тбилиси и вели переговоры с высокопоставленными чиновниками о предоставлении статуса политического беженца», — сообщает телеканал.