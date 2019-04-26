Нижегородский кораблестроитель удостоен звания Героя Труда

Нижний Новгород, , 13:11 — REGNUM В число пяти человек, удостоенных звание Героя Труда России, вошёл представитель Нижегородской области, известный кораблестроитель Николай Жарков. Соответствующий указ подписал сегодня, 26 апреля, президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Звание Героя Труда Российской Федерации присвоено за «особые трудовые заслуги перед государством и народом». В числе награждённых — советник генерального директора публичного акционерного общества «Завод «Красное Сормово» Николай Жарков (Нижегородская область), который проработал на предприятии 55 лет, пройдя путь от строителя до генерального директора. Он является одним из виднейших специалистов-кораблестроителей, внеся огромный вклад в обеспечение обороноспособности страны и развитие отечественного судостроения.

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Справка ИА REGNUM. Николай Сергеевич Жарков родился 17 ноября 1937 года в Пятигорске (Ставропольский край). В 1961 году окончил политехнический институт им. М. И. Калинина в Санкт-Петербурге.

На завод «Красное Сормово» пришёл работать в 1961 году, начав карьеру со строителя в отделе главного строителя. В 1965—1975 годы трудился здесь сначала заместителем, а затем начальником судокорпусного цеха № 3, в 1975—1984 годы работал заместителем главного инженера, главным инженером завода. В 1984 году назначен директором завода «Красное Сормово», проработав на должности 34 года. В 2018 году стал советником генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово».

Награждён орденом «Знак Почёта», орденом Ленина, является «Почётным судостроителем», «Почётным гражданином Нижнего Новгорода».

Кандидат технических наук, лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.