Предложение, от которого не принято отказываться: Никитин о губернаторстве

Нижний Новгород, , 05:09 — REGNUM Нижегородский губернатор Глеб Никитин, назначенный временно исполняющим обязанности 26 сентября 2017 года и спустя год избранный 67,75% голосов избирателей, в интервью ТАСС отметил, что «о руководстве областью не думал» и больше «рассматривал вариант перехода на работу в госкорпорацию». Он также уточнил, что в процессе разговоров сменилось три региона, где он мог стать руководителем.

Напомним, в конце сентября 2017 года в отставку был отправлен избранный в сентябре 2014 года при поддержке 86,9% голосов нижегородцев на досрочных выборах губернатора Валерий Шанцев. Заявление он написал по собственному желанию, а спустя сутки указом Владимира Путина на пост врио губернатора был назначен Глеб Никитин. Последний до этого занимал пост первого заместителя министра промышленности и торговли России и для Нижегородской области был «варягом». Спустя год после назначения — 9 сентября 2018 года на губернаторских выборах Никитин обошёл соперников и набрал 67,75% голосов избирателей, став уже избранным главой региона. Ближайший соперник — зампредседателя Законодательного собрания Владислав Егоров (фракция КПРФ) набрал 16,36% голосов.

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Отвечая на вопрос о росте в должности, в рамках интервью ТАСС Глеб Никитин отметил, что «в эту сторону не смотрел, о руководстве областью не думал».

"Скорее, рассматривал вариант перехода на работу в госкорпорацию. Но потом возникла тема подготовки кадрового резерва, а это, как вы понимаете, из разряда тех предложений, от которых не принято отказываться», — заявил он, добавив, что в процессе разговоров сменилось три региона, но называть их не стал.

Отметим, осенью 2017 года смена главных лиц произошла сразу в десяти регионах России. По мнению нижегородского политобозревателя Андрея Вовка, скорее всего, Глеб Никитин, «рассматривался также в Самару и Орёл». но «это не точно».

Во время беседы на тему будущего губернатор отметил, что он безусловно заглядывает за порог 2021 года: «Иначе какой резон всю эту кашу заваривать?«

Вовк уточняет, что «Никитин уже второй раз даёт публичный посыл, что он не временщик», но, отвечая на другой вопрос журналистов, Никитин добавил, что он «на госслужбе», поэтому, где скажут, там и будет работать.

«И тут же Никитин всё-таки оставляет крючок — он может уйти из региона, но только если это будет решением сверху», — резюмирует политобозреватель.