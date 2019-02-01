До минус 40 и ниже: Омскую область накроют морозы

Омск, , 05:05 — REGNUM В Омской области с 3 по 8 февраля ожидается аномально холодная погода, местами — сильный мороз. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит — 30−35°С, в отдельных районах — до минус 40 °C и ниже.

Главное управление МЧС России по Омской области рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности: не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, сократить время пребывания на улице, надевать тёплую одежду и обувь, отказаться от дальних поездок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы прогнозируются и в других сибирских регионах: в Красноярском крае, Новосибирской области, Хакасии, Алтайском крае, Томской области.

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