Морозы до – 41 °С ожидаются в Новосибирске

Новосибирск, , 08:41 — REGNUM В Новосибирске в период с 1 по 3 февраля ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами в ночные часы до — 41 °C. Таковы данные Западно-Сибирского гидрометцентра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что до — 28 °C похолодает уже сегодня, 31 января, в ночное время — до — 36 °C, в пригороде — до — 41 °C.

По предварительному прогнозу, с 4 по 8 февраля аномально холодная погода до — 30 °C и ниже сохранится.

Сегодня, 31 января, в Новосибирске облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составляла −17…−19 °С.

При этом метеорологи уверяют, что 31 января метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей и ожидается низкий уровень загрязнения атмосферы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область до конца января останется во власти холодов.

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Сильное похолодание прогнозировалось в последние числа месяца: ожидалось, что ночные температуры местами будут понижаться до минус 33−38 градусов.

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