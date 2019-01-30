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В Алтайский край идут 40-градусные морозы

Общество

ГУ МЧС напоминает жителям региона о правилах поведения на холоде

Барнаул, 30 января 2019, 15:15 — REGNUM  Начало февраля в Алтайском крае обещает быть очень холодным. Так, по данным синоптиков, 1 и 2 февраля в регионе ожидается понижение минимальной температуры воздуха до — 33, — 38 ˚С.

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Метеорологи уточнили, что местами столбики термометров будут опускаться до — 39, — 44 ˚С. Такие же морозы прогнозируются и в период с 5 по 8 февраля.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о рисках, связанных с низкими температурами — повышение вероятности пожаров, аварий на дорогах, случаев обморожения. Во избежание этого необходимо соблюдать некоторые правила.

«Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Не пейте спиртного — алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла», — предупредили в чрезвычайном ведомстве.

В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.

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