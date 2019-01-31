Красноярск готовится к аномальным холодам

Красноярск, , 13:31 — REGNUM В Красноярске с 1 по 8 февраля ожидается аномально холодная погода. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, ссылаясь на данные Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточная температура воздуха в столице края прогнозируется на 12−18 градусов ниже климатической нормы.

В дневное время столбики термометров будут опускаться до минус 27−32°С, в ночное — до минус 30−38°С.

В связи с этим специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города рекомендуют красноярцам соблюдать меры безопасности. Например, избегать длительного пребывания на улице, не планировать дальних поездок, соблюдать правила пожарной безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы идут и в другие регионы Сибири. В частности, сильное похолодание ожидается в Хакасии, Новосибирской области, Алтайском крае, Томской области.

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