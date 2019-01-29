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В Томской области установится аномально холодная погода

Общество

До минус 40°С

В Томской области установится аномально холодная погода
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мороз

Томск, 29 января 2019, 09:23 — REGNUM  В Томской области и в городе Томске в период с 31 января по 4 февраля ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха ниже минус 35 °C и сильные морозы с температурой ниже минус 40 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели советуют жителям региона позаботиться о пожарной безопасности своего жилья, а также о собственной безопасности. В том числе отказаться от дальних поездок и долгих прогулок в морозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этой зимой сильные морозы уже накрывали регион — в декабре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Аномальные холода надвигаются на Томскую область

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