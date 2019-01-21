«Не удастся запретить шествие «Бессмертного полка» в Минске!»

Минск, , 16:46 — REGNUM «Сегодня, 21 января, состоялось собрание совета минской общественной организации «Бессмертный полк». Мы намерены обжаловать в судебном порядке решение главного управления юстиции Мингорисполкома, отказавшего нам в государственной регистрации», — заявил в интервью ИА REGNUM член совета ОО «Бессмертный полк» Дмитрий Кудрявцев.

По словам Кудрявцева, являющегося одним из учредителей фактически созданной, но пока не зарегистрированной общественной организации, очередной отказ в легализации деятельности вызвал негативные эмоции у представителей белорусской общественности, ратующей за сохранение памяти о Великой Отечественной войне и стремящейся не на словах, а на деле сохранять традиции — в том числе по патриотическому воспитанию молодёжи. Ведь на шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Минске пришли тысячи людей разных возрастов, профессий и национальностей. Многие пришли с портретами своих предков-фронтовиков.

«Указанные ГУЮ Мингорисполкома недостатки в оформлении поданных на регистрацию документов являются формальными и несущественными. Более того: при первом рассмотрении этим управлением горисполкома наших документов нынешние «недостатки» как недостатки не указывались», — констатировал Кудрявцев.

Нынешний отказ в госрегистрации датирован 14 января, и подписал его замначальника Главного управления юстиции Мингорисполкома Александр Моисеенко. Предыдущий отказ датирован 10 ноября 2018 года, и его подписал тот же чиновник.

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Если ноябрьский отказ был мотивирован неправильным изложением пункта устава о Контрольно-ревизионной комиссии, то на этот раз ГУЮ Мингорисполкома постаралось найти больше новых оснований для отказа в госрегистрации, как бы незамеченных в прошлый раз. В рабочем порядке устранить недостатки чиновники не пожелали, общаются с инициативной группой «Бессмертного полка» через переписку, затягивая процесс и явно не испытывая желания реально помочь налогоплательщикам, получая при этом неплохие зарплаты с их же налогов.

«Особенно смешно выглядит указание на отсутствие адреса в заявке — ответ пришел почтой на адрес Драко В.В.», — прокомментировал Кудрявцев одно из оснований для отказа в государственной регистрации.

«Своим решением ГУЮ Мингорисполкома ставит под вопрос положения Конституции Белоруссии, не способствует реализации гражданами права на создание общественных организаций, — уверен Кудрявцев. — Считаю, что данное решение лежит в плоскости политики, которую в последние годы проводит руководство Белоруссии».

Активист движения «Бессмертный полк» отметил фактическую легализацию властями символики коллаборантов — бело-красно-белого флага, изобретённого во время Первой мировой войны, использовавшегося во время Второй мировой войны и ныне открыто использующегося активизировавшимися в последние годы национал-радикалами. Кудрявцев констатировал также активизацию ревизионистов и открытых русофобов.

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«Тем, кто разрешает наследникам полицаев праздновать «День воли», не нужно движение, объединяющее потомков победителей, — заявил Кудрявцев. — В любом случае консолидация наследников воинов-освободителей под знамёнами «Бессмертного полка» будет продолжаться. Наследие Великой Победы живёт в сердцах и душах людей, и ни какими запретами их уничтожить не удастся, как не удастся запретить шествие «Бессмертного полка» в Минске!».

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Напомним, 9 мая 2018 года в Минске прошло многотысячное шествие участников акции «Бессмертный полк». Такие же шествия прошли в других городах Белоруссии, однако именно в Минске были созданы препятствия для легального проведения акции: лишь за несколько часов до шествия чиновники Мингорисполкома дали устное согласие на проведение шествия.