Белорусская общественность призвала ограничить деятельность русофобов

Минск, , 18:01 — REGNUM Представители белорусских общественных организаций выступили с совместным заявлением в ответ на распространённое белорусскими и российскими СМИ заявление «праворадикальной русофобской прозападной оппозиционной «Партии БНФ», отрицающей закреплённый в Конституции итог всенародного референдума 1995 года, а также отрицающей правовые основания Союзного государства Белоруссии и России, которое лживо и провокационно трактуется как причина «долгосрочной угрозы». Копию документа белорусские НГО предоставили редакции ИА REGNUM.

«На самом деле объединение (интеграция) Белоруссии и России отражает волю наших народов и полностью отвечает нашим национальным интересам. Более того: в обществе есть недовольство торможением интеграции и спрос на ускорение объединительных процессов — вплоть до создания полноценного государства», — сказано в заявлении шести белорусских НГО.

По их мнению, праворадикальной «Партией БНФ» заявлены нелепые утверждения о некоей «белорусской церкви», а также оскорблены чувства русскоязычного большинства белорусского общества, которое местечковые шовинисты позиционируют как угрозу военного вторжения России». Лидеры общественных организаций отреагировали на «провокационные, деструктивные и экстремистские призывы — к отказу белорусов от указания их родным языком русского языка, к дискриминации одного из двух государственных языков (обладающих равным статусом, согласно Конституции)». Они также обратили внимание на требование своих идейных оппонентов к властям ограничить трансляцию российских телеканалов, отметив, что оно направлено на «разжигание вражды и розни к народам Белоруссии, а также народам Белоруссии и России».

«На самом деле представители праворадикальной русофобской прозападной оппозиции на протяжении многих лет разжигают межнациональную рознь, провоцируют межэтнические конфликты и подстрекают к различным формам нетерпимости, создают питательную среду для возникновения экстремистских и террористических группировок», — сказано в заявлении.

НГО призвали Генпрокуратуру Белоруссии дать правовую оценку заявлению «Партии БНФ», а также деятельности этой партии в целом. При этом представители белорусской общественности указали на признаки состава преступления по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии («экстремизм»).

«Напоминаем, что уничтожение русскоязычной топонимики, русскоязычных вывесок на зданиях органов государственной власти и управления, государственных учреждений и организаций — это действия, которые противоречат интересам белорусского народа, вызывают обоснованное общественное возмущение и негодование, особенно в городах, где более 90% составляют русскоязычные граждане», — сказано в заявлении белорусских общественных организаций.

Они потребовали «уважать законные права и интересы русскоязычных граждан и вообще всех граждан нашей республики вне зависимости от их языковой, этнической, конфессиональной, расовой или иной принадлежности», а также осудили любые проявления шовинизма. При этом обращено внимание на возможность требующих запрета трансляции российских телеканалов и проталкивающих идею дискриминации по языковому принципу разговаривать на любом языке и смотреть нравящееся им телевидение. Также констатирована недопустимость реализации предложенных русофобами мер «за счёт народного большинства русскоязычных налогоплательщиков» Белоруссии.

«Идейные наследники полицаев, прочих коллаборантов и иных предателей нашего народа не имеют ни морального, ни иного права безнаказанно провоцировать административное принуждение, массовое социальное недовольство и конфликты в обществе на языковой или иной почве, — убеждены представители белорусской общественности. — Противодействие таким провокациям — долг каждого нормального человека, усвоившего уроки фашизма и хранящего память о жертвах Великой Отечественной войны».

Заявление подписано 12 января руководителями Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество», Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза», Координационного Совета лево-патриотических организаций Белоруссии «Единство», Минской городской общественной организации «Новая экономика» и Информационно-просветительского учреждения «Наша история».

Отметим, что белорусские НГО в своём заявлении констатировали те же факты и даже в тех же формулировках, что и подвергнутые политическим репрессиям белорусские публицисты — авторы ИА REGNUM. По мнению мининформации и Госкомитета судебных экспертиз, Следкома и Генпрокуратуры Белоруссии такие констатации и оценки направлены на «разжигание вражды и розни между народами Белоруссии и России», с чем категорически не согласны представители российской и белоруской общественности, а также эксперты из России и Евросоюза.