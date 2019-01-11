Видеосистема распознавания лиц внедрена в метро Москвы — Собянин

Москва, , 13:57 — REGNUM Городская система видеонаблюдения насчитывает 167 тысяч камер, заявил 11 января мэр Москвы Сергей Собянин в ВК.

«В 2018 году к городской системе видеонаблюдения мы подключили больше 7 тысяч камер. На сегодняшний день она насчитывает 167 тысяч камер, которые установлены во дворах, в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах», — сказал он.

По словам мэра, записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений.

Однако система позволяет не только бороться с преступностью. С её помощью фиксируются и выписываются штрафы за некачественное содержание территорий, ведется мониторинг работы госучреждений, в городе работает разветвлённая система дорожных камер, помогающих пресекать нарушения ПДД и регулировать движение на дорогах. В метро и наземном транспорте система видеонаблюдения работает для безопасности пассажиров.

«Система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро, а в этом году появится и на уличных камерах. И это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться», — заявил Собянин.

Он добавил, что «нет ничего идеального, но во многом благодаря современной системе видеонаблюдения Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов в мире».

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