В Индонезии появился «мебельный институт»

Джакарта, , 15:18 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Аирланга Хартарто и министр образования Сингапура Он Е Кун открыли политехнический институт мебельной и деревообрабатывающей промышленности в городе Кендал (Центральная Ява), сообщает Antaranews.

«Открытие института мебельной и деревообрабатывающей промышленности должно ответить на вызовы промышленного развития в этом секторе и тенденции мебельного рынка», — заявил министр промышленности Индонезии в своем вступительном слове.

По его словам, мебельный рынок в настоящее время отходит от покупки готовой продукции в магазинах и переходит на индивидуальные заказы. По этой причине «мебельный институт» направлен на подготовку персонала, отвечающего текущим потребностям отрасли.

Известно, что количество студентов первого поколения составляет 99 человек, отобранных из 694 желающих. Все студенты будут распределены в 16 мебельных компаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Индонезия приняла участие в международной мебельной выставке в Германии, где смогла привлечь внимание покупателей из стран Европы, Латинской Америки и ОАЭ.

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