Жильцы дома в Москве передумали выселять «заразных» онкобольных детей

Москва, , 14:40 — REGNUM В Москве скандальная история с травлей семьи с онкобольными детьми получила своё продолжение. Жильцы многоэтажного дома в Конково, которые ранее поставили подписи под петицией с требованием об их выселении, поменяли своё решение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР 18 декабря.

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Прокуратуру заинтересовал сбор подписей против «заразных» онкобольных детей

Как пояснили в ведомстве, от своих требований жильцы многоэтажки отказались после проведённой в управе района Коньково встречи, которую инициировали следователи Главного следственного управления совместно с сотрудниками Черемушкинской межрайонной прокуратуры города Москвы.

Горожане пояснили, что «неверно трактовали содержание петиции и заявили о своих намерениях в дальнейшем оказывать содействие фонду в поддержке семей, нуждающихся в помощи».

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Как сообщало И ИА REGNUM, в одном из жилых домов, расположенных на юго-западе Москвы, жильцы начали сбор подписей за ограничение проживания в квартире несовершеннолетних детей, страдающих онкологическими заболеваниями и приехавшим из других городов на лечение в центр имени Дмитрия Рогачева. Его инициировала одна из жительниц, утверждая, что такие дети опасны для окружающих.

По данному факту региональный следственный комитет начал доследственную проверку. Следователи установили, что квартира арендуется одним из благотворительных фондов столицы, который предоставляет возможность семьям с детьми проживать в Москве во время прохождения обследования в медицинских учреждениях.

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