Прокуратуру заинтересовал сбор подписей против «заразных» онкобольных детей

Москва, , 21:59 — REGNUM Прокуратура Москвы организовала проверку по факту сообщений в СМИ о сборе подписей за выселение из квартир онкобольных детей в одном из жилых домов в Москве. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба надзорного ведомства.

«Черемушкинской межрайонной прокуратурой города Москвы организована проверка исполнения федерального законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки «будет дана оценка законности действиям инициаторов публичной постановки вопроса о недопустимости проживания больных детей в многоквартирном доме, а также иных лиц в части возможного нарушения ими прав несовершеннолетних и запрета на дискриминацию граждан в зависимости от их имущественного, семейного, социального положения, возраста, места жительства».

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве проводит сбор подписей за выселении со съёмных квартир онкобольных детей и их родителей, приехавших из других городов на лечение в центр имени Дмитрия Рогачева.