Семья с онкобольными детьми покинула квартиру в Москве после травли

Москва, , 09:40 — REGNUM Съемную квартиру в московском районе Коньково покинула семья с онкобольными детьми. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Соседи подтвердили, что больных раком детей увезли из этого дома. Однако хозяйка квартиры отмечает, что семья могла просто уехать на время.

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Отъезд без уточнения причины подтвердила мать одного из детей. Куда именно отправились дети, неизвестно. Жители, ранее устроившие травлю больных детей, сожалеют о содеянном, отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница многоэтажного дома на юго-западе Москвы организовала сбор подписей жильцов за выселение из съемных квартир родителей с онкобольными детьми, которые проходят лечение в центре имени Димы Рогачева. Женщина заявила, что рак — заразная болезнь, угрожающая соседям. Десятки жильцов оставили свои подписи под обращением.

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