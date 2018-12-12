Песков дал совет москвичам, устроившим травлю онкобольных детей

Москва, , 14:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал жителям Москвы, задумавшим выселить из своего дома семьи с онкобольными детьми, подробнее узнать о таких болезнях. Об этом он заявил 12 декабря журналистам, комментируя резонансный случай.

В Кремле могут лишь выразить сожаление в связи с этой историей, а также надежду на то, что жители, возможно, ознакомятся с минимальной информацией об онкозаболеваниях. Инцидент с якобы «заразными» детьми Песков назвал достаточно резонансным, однако не находящимся в компетенции администрации главы государства.

В целом такую ситуацию в аппарате президента не комментируют, это не его вопрос, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница одного из многоквартирных домов в столичном районе Коньково собрала десятки подписей под обращением к властям, требуя выселить из съемных квартир семьи, приехавшие лечить онкобольных детей в Москву. При этом она утверждала, что такие дети опасны для окружающих.

Возмутительной инициативой заинтересовались СКР и прокуратура.

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