«Просто стыдно»: ЗакС Петербурга трижды отрёкся от парка на Смоленке

Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Петербургские депутаты трижды отказались от возможности защитить законом от застройки зеленую зону в устье реки Смоленки на Васильевском острове, передает 5 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Местные жители многократно выходили на массовые акции, призывая власти создать там благоустроенный парк, а не отдавать участки под застройку жильем или гостиницами.

Защитить территорию можно было бы, если бы она попала в перечень ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования). Такую поправку внес депутат-единоросс Константин Чебыкин, но коллеги его не поддержали, в результате чего Чебыкин долго кричал с трибуны даже без помощи микрофона.

С похожей поправкой вышел и «яблочник» Борис Вишневский. «Я не буду напоминать, какое огромное число жителей требуют создания этого парка. То, что сейчас с упорством носорога мы не хотим поддержать эту поправку, на мой взгляд, будет существенно ущемлять авторитет нашего ЗакСа, к которому наш председатель Вячеслав Макаров не устает призывать. Нам ничто не мешает сейчас принять эту поправку и создать, наконец, этот парк», — сказал Вишневский.

Но и в этот раз представитель Смольного в Заксобрании Юрий Шестериков поправку не поддержал, а значит, приговорил ее к отклонению при голосовании.

«На этом участке предполагается по договору мены предоставить другой участок инвестору, там строительство в настоящий момент не предполагается, поэтому включать этот участок в ЗНОП мы считаем преждевременным», — сказал Шестериков.

Добавим, что в ходе обсуждения перспектив создания парка в устье Смоленки на встрече с общественными активистами 4 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что от инвестора, который хотел реализовать проект строительства апарт-отелей в этом месте, получено письменное предложение мены участка, и администрация города рассматривает такую возможность.

Напомним, василеостровцы выступали за проведение общегородского референдума о судьбе парка. Они указали, что в устье реки Смоленки и вдоль Морской набережной растет более 1 тыс. взрослых деревьев, и территория эта — потенциальное место для общественно-паркового пространства, так как на Васильевском острове нет полноценных прогулочных парков, из положенных 6 кв. метров зеленых насаждений на 1 человека есть только 3,6 кв. метров, так что люди вынуждены гулять на Смоленском кладбище.

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Депутат от «Партии роста» Максим Резник тоже подал аналогичную поправку, но снял ее с рассмотрения, выступая за трибуной Мариинского дворца.

«Это оскорбление в адрес василеостровцев, я это так воспринимаю. При явной выраженной позиции всех фракций ЗакСа мы не можем принять эту поправку. Как это называется, какое существует этому объяснение?», — сокрушался он.

Резник напомнил, что на митинг в парк на Смоленке приезжал даже депутат Госдумы от Петербурга, единоросс Михаил Боярский, который в федеральном парламенте трудится в комиссии по экологии.

«Можно устроить цирк с конями, конечно, как депутат Боярский, к которому два года назад жители обратились, и он, наконец, доехал. Пробки были, видимо. Мы сегодня увидели яростное, почти в стиле Навального, выступление депутата Чебыкина, правда, по бумажке. Но почему за этим не следует действие? Хочется понять, в чем тогда роль парламента? Услышать от Юрия Борисовича (Шестерикова), что это «несвоевременно»? А кто должен определять, что своевременно?», — обратился к коллегам Резник.

Он привел в пример и другие отклоненные поправки, например, по парку Интернационалистов, где инвестор после протестов жителей отказался от строительства гигантского ТРЦ, и по Кузнечному переулку в центре города, где на месте сквера может появиться выставочный комплекс-филиал музея Достоевского. Этот проект продвигает бизнесмен, сын экс-главы РЖД.

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«Получается так, что в парке Интернационалистов интересы, наконец-то, совпали с тем, что инвестор лишился политической «крыши», а в других районах не совпадают. «Сын товарища Милосердова», то бишь Якунина, продвигает у нас любовь к великому писателю, а за это хочет изуродовать Петербург Достоевского. А к Смоленке у нас отношение имеют братья Зингаревичи, в этом проблема, что ли? Ну, давайте так и скажем, что мы считаем, что интересы братьев Зингаревичей выше интересов жителей Васильевского острова. Почему мы эти фамилии не называем? В чем роль парламента, если мы не можем защищать интересы жителей. Мне просто стыдно, и, чтобы это лицемерие не множить, я свою поправку снимаю», — сказал Резник.

Добавим, всего в законопроект о ЗНОП было подано 457 поправок.

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