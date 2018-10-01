В Петербурге пытаются организовать очередной референдум в защиту парка

Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Петербурге предпринимают очередную попытку решить судьбу одного из парков через общегородской референдум. О сборе инициативной группы в защиту парка на Смоленке объявил депутат Заксобрания Максим Резник («Партия роста»).

Парламентарий объявил об этом во время митинга против строительства апарт-отелей в устье реки Смоленки. Часть местных жителей не довольна подобными перспективами.

«Я как участник движения «Защитим остров Васильевский», которое уже больше 10 лет бьётся за права василеостровцев, предлагаю начать формирование инициативной группы по референдуму в защиту Парка на Смоленке. Угроза чаще сильнее исполнения. Формирование инициативной группы из всех политических сил, из всех общественных движений — это демонстрация власти нашей решимости в рамках закона идти до конца. Петербуржцы, а тем более василеостровцы, не будут жертвами, не будут потерпевшими. Мы не терпилоиды, мы не будем послушно, как рабы, как крепостные, идти на поводу у корыстных интересов власти», — заявил Резник.

Массовая акция состоялась 30 сентября. Организаторы указывают, что в устье реки Смоленки и вдоль Морской набережной растет более 1 тыс. взрослых деревьев и территория эта — потенциальное место для хорошего общественно-паркового пространства, так как на Васильевском острове нет полноценных прогулочных парков, из положенных 6 кв. метров есть только 3,6 кв. метров на человека, так что люди вынуждены гулять на кладбище.

Заметим, это уже не первая попытка городских активистов решить судьбу парка через общегородской референдум.

Ранее петербургский парламент большинством голосов «Единой России» отклонил референдум в защиту парка Интернационалистов в Купчино на юге Петербурга, которому грозит возведение рядом большого ТРЦ. Смольный считает этот проект стратегическим.

В инициативную группу по референдуму вошло более 500 местных жителей, тем не менее, сначала Горизбирком, а затем и ЗакС нашли в заявке недочеты, которые помешали им дать референдуму ход. Например, единороссы не поняли, что значит «вернуть в состав парка» отданную под застройку территорию — владельцы компании «Оптима» не скрывают, что планируют возвести там комплекс в 190 тыс. кв. метров, где незначительную долю площадей займет океанариум на 750 человек, все остальные помещения отдадут под торговые павильоны, кинотеатр, зона экстремальных видов спорта и прочее.

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Добавим, на днях Фрунзенский районный суд зарегистрировал иск петербуржца Евгения Крылова к правительству города и ООО «Оптима» о признании недействительным постановления и договора аренды земельного участка, где и будут строить «океанариум». К производству заявление пока не принято.