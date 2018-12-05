Среда, 5 Декабря 2018 года
13:11:28 МСК

Сквер у музея Достоевского в Петербурге приговорили к сносу ради стройки

Культура

Смольный все-таки планирует построить там филиал музея

Сквер у музея Достоевского в Петербурге приговорили к сносу ради стройки
Иллюстрация: Архитектурная мастерская Евгения Герасимова
Проект нового здания Музея Ф.М. Достоевского

Санкт-Петербург, 5 декабря 2018, 12:32 — REGNUM  Городской парламент Петербурга отказался защитить сквер в Кузнечном переулке в центре города, передает корреспондент ИА REGNUM. Эта территория соседствует с литературно-мемориальным музеем Ф.М. Достоевского. По инициативе сына экс-главы РЖД Владимира Якунина теперь вместо сквера может появиться новое здание — филиал музея Достоевского.

«Яблочник» Борис Вишневский предложил оставить жителям Центрального района зеленую зону, так как в районе очень мало скверов. Ранее этот участок в Кузнечном переулке исключили из разряда зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) как раз через городской парламент.

«Сейчас идут споры о том, не построить ли там филиал музея Достоевского. Я предлагаю вернуть сквер обратно в перечень, а вопросы развития музея решать путем выкупа квартир в доме, где он сейчас находится. Никаких юридически значимых решений ни о каком строительстве сейчас не существует», — подчеркнул Вишневский.

Читайте также: В Петербурге отказались голосовать за «куб» для музея Достоевского

Напомним, проект филиала музея называют благотворительным, однако инвестором является специально созданный Фонд «Петербург Достоевского», которому и будет принадлежать здание. То есть, новая постройка, по сути, будет во власти трех физических лиц — учредителей фонда. Ими являются архитектор Евгений Герасимов, директор Музея Достоевского Наталья Ашимбаева и сын экс-главы РЖД Андрей Якунин.

Представитель правительства в Заксобрании Юрий Шестериков сообщил депутатам, что планы по передаче участка инвестору в центре города никто не отменял.

«Существуют планы по строительству музея Достоевского в настоящее время, не отмененные, поэтому мы не поддерживаем поправку», — сказал Шестериков.

В результате, 11 депутатов поддержали Вишневского, остальные 39 проигнорировали голосование, так что поправку не приняли.

Как сообщил 5 декабря на встрече с общественными активистами вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, дата очередного заседания Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга по поводу нового здания музея Достоевского не будет назначена до тех пор, пока инвестор и музейщики не встретятся с жителями Центрального района.

Читайте ранее в этом сюжете: Куб преткновения: Дом Достоевского как игра с новизной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие музеев
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить