Спасенную часть парка на юге Петербурга оставили без «зелёного» статуса

Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Депутаты петербургского Заксобрания отказались вносить в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) зеленую зону у парка Интернационалистов в Купчино на юге города, передает 5 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Петербуржцы несколько месяцев протестовали против появления в зеленой зоне огромного торгово-развлекательного комплекса, который бы соседствовал с новой станцией метро «Проспект Славы», и даже пытались организовать проведение общегородского референдума. В конце ноября Смольный объявил, что инвестор решил отказаться от этого проекта и расторгнуть договор аренды земельного участка.

Депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева предложила внести в ЗНОП эту территорию, чтобы законодательно защитить ее от возможной будущей застройки.

«Год назад появились планы построить тут ТРЦ, замаскированный под океанариум. Это вызвало массовый протест жителей», — напомнила она.

Однако в Смольном, как и раньше, позицию купчинцев не поддержали. «Идет работа по расторжению договора аренды этого участка. Мы считаем включение этой территории в ЗНОП преждевременным», — заявил представитель правительства Санкт-Петербурга в ЗакСе Юрий Шестериков.

В результате, большинством голосов «Единой России» поправку отклонили.

Ранее в Смольном отмечали, что если инвестор «океанариума» примет принципиальное решение о продолжении проекта, то ему предложат альтернативные участки.

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