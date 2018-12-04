В новогодние каникулы в Москве ограничат продажу алкоголя

Москва, , 07:26 — REGNUM В Москве в новогодние праздники будут введены ограничения на торговлю спиртным. Ограничения вводятся с 30 декабря по 9 января, сообщается на портале мэра Москвы.

Так, нельзя будет купить крепкие спиртные и слабоалкогольные напитки в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий.

Также в новогодние каникулы вводится запрет на продажу соков и газировки в стеклянной таре.

В столичном Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции пояснили, что такие меры нужны для профилактики травм и разного рода правонарушений.

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Как сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом Департамент региональной безопасности Москвы проведёт рейды по проверке нелегальной продажи алкоголя.

Проверки будут проводиться не только на предмет продажи контрафактной продукции, но и торговли алкоголем во внеурочное время.

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