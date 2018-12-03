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В Москве проведут предновогодние рейды против нелегальной продажи алкоголя

Общество

Торговые объекты проверят на предмет продажи контрафактной продукции и торговли алкоголем во внеурочное время

В Москве проведут предновогодние рейды против нелегальной продажи алкоголя
«Столичная»

Москва, 3 декабря 2018, 18:54 — REGNUM  Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в преддверии Нового года проведёт рейды по проверке нелегальной продажи алкоголя. Об этом 3 декабря сообщил журналистам глава департамента Владимир Черников.

По его словам, рейды начнутся уже на текущей недели. При этом проверки будут проводиться не только на предмет продажи контрафактной продукции, но и торговли алкоголем во внеурочное время.

Черников также отметил, что москвичи уже привыкли к запрету на продажу алкоголя в общественных местах во время праздников, и это «уже ни у кого не вызывает особых беспокойств». «Люди понимают, что праздник — для всех, а это значит, что на площадках много семей с детьми», — подчеркнул он.

Ранее сегодня в столичном департаменте региональной безопасности сообщили, что в обеспечении безопасности новогодних мероприятий в Москве будет задействовано свыше 30 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

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