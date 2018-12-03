Более 30 тысяч человек будут обеспечивать безопасность в Москве в Новый год

Москва, , 17:53 — REGNUM В обеспечении безопасности на мероприятиях, посвящённых празднованию Нового года, в Москве будет задействовано более 30 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом 3 декабря сообщил журналистам глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«На городских площадках пройдёт огромное количество мероприятий. Более 30 тысяч человек будут задействованы в обеспечении безопасности, но сама схема будет подготовлена ближе к Новому году», — сказал Черников.

Он также отметил, что в новогодние дни практически весь центр столицы станет праздничной зоной. В этой связи в период с 29 декабря по 2 января на ряде улиц города будет перекрываться движение.

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