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Более 30 тысяч человек будут обеспечивать безопасность в Москве в Новый год

Общество

Весь центр Москвы станет праздничной зоной в новогодние дни, сообщили в мэрии

Москва, 3 декабря 2018, 17:53 — REGNUM  В обеспечении безопасности на мероприятиях, посвящённых празднованию Нового года, в Москве будет задействовано более 30 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом 3 декабря сообщил журналистам глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«На городских площадках пройдёт огромное количество мероприятий. Более 30 тысяч человек будут задействованы в обеспечении безопасности, но сама схема будет подготовлена ближе к Новому году», — сказал Черников.

Он также отметил, что в новогодние дни практически весь центр столицы станет праздничной зоной. В этой связи в период с 29 декабря по 2 января на ряде улиц города будет перекрываться движение.

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