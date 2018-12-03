Милонов просит Деда Мороза установить пошлины на новогодние ёлки

Москва, , 09:20 — REGNUM Законопроект, предполагающий введение высоких пошлин на продажу срубленных елей, предложили разработать главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и Деду Морозу.

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») хоть и является субъектом законодательной инициативы (то есть имеет право вносить в Госдуму законопроекты), но сам не решился предложить такой закон на рассмотрение нижней палаты парламента, вероятно, из опасения, что инициатива не пройдет «фильтр» консультационного совета фракции.

Тогда Милонов предложил Кобылкину и главному Деду Морозу РФ вместе разработать поправки в Налоговый кодекс, предполагающие высокие заградительные пошлины и сборы на продажу срубленных елок, пишут РИА Новости.

Таким образом парламентарий намерен стимулировать продажу живых хвойных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители России могут срубить новогоднюю ель в лесу бесплатно — права только для личного пользования. Лесной кодекс относит «ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников» к недревесным лесным ресурсам. С 1 января 2019 года граждане смогут бесплатно собирать в лесу и валежник.