Последние дни осени в Москве будут морозными

Москва, , 08:18 — REGNUM До начала календарной зимы остаётся несколько дней, а в Москву уже пришли морозы. Так, ночью 29 ноября столбики термометров опустились до отметки — 10 градусов. По данным синоптиков, эта ночь стала самой морозной с начала сентября.

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В ближайшие два дня теплее не станет. Наоборот, по данным Гидрометцентра, в ночные часы температура воздуха опуститься до — 13 градусов, а днём воздух не прогреется выше −7…−5 градусов. 29 и 30 ноября ожидается небольшая облачность с прояснениями. Осадков не предвидится. На дорогах ожидается гололедица.

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Такой же прогноз сохранится и на 1 декабря. А уже со 2 декабря в Москве пойдёт небольшой, кратковременный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологи прогнозируют, что первый месяц зимы в Москве и Подмосковье будет холодным и морозным. Температура воздуха в первые дни декабря будет ниже нормы на 5−6 градусов.

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