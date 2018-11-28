В Москве усилят подачу тепла из-за надвигающихся морозов

Москва, , 16:59 — REGNUM В системах отопления Москвы будет повышена температура в связи прогнозируемым наступлением морозов. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Московской объединенной энергетической компании.

В МОЭК уточнили, что плановая температура в теплосети при 5 градусах ниже нуля составляет 96 градусов, при 15 градусах мороза повышается до 125 градусов, при 22 градусах ниже нуля — до 130 градусов.

В компании заверили, что готовы к обеспечению надёжного снабжения потребителей столичного региона теплом и горячей водой.

В МОЭК также напомнили гражданам о необходимости соблюдать осторожность на улице — не приближаться к местам источников пара и не наступать в горячую воду, вытекающую на дорожно-уличную сеть.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 29 ноября, столбики термометров в Москве опустятся до — 13 градусов, а в Подмосковье местами возможны морозы до — 16 градусов. Днем воздух в столице прогреется до — 5… — 7 градусов.

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