Синоптики подсчитали высоту снежного покрова в Москве

Москва, , 10:51 — REGNUM Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала о высоте снежного покрова в Москве и регионах.

Так, высота снежного покрова на ВДНХ и Балчуге составляет 6 см, Тушине — 8 см, Немчиновке — 2, Можайске — 5, Волоколамске — 7, Новом Иерусалиме — 5, Кашире — 6, Серпухове — 4, Дмитрове — 2, Павловском Посаде — 4, Михайловском — 4 см.

При этом в ночь с 28 на 29 ноября из-за прихода антициклона снега в столице не ожидается, отметила Макарова в беседе с RT.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 ноября, днем в Москве ожидается переменная облачность и до — 6 градусов, по области — 3… — 8 градусов, вечером возможно похолодание. Ветер северный 3−8 м/с, атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в столице России 26 парков предоставят своим посетителям возможность катания на лыжах. Кроме 60 классических трасс, будут также «тропы здоровья», где можно бегать и заниматься скандинавской ходьбой. Общая протяжённость трасс составит 147 километров.

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