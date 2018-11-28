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Декабрь в Москве и Подмосковье будет холодным — Гидрометцентр

Общество

«Нынешний декабрь будет заметно холоднее прошлогоднего»

Москва, 28 ноября 2018, 07:59 — REGNUM  Первый месяц зимы в Москве и Подмосковье будет холодным и морозным. Об этом сообщил РИАМО научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Нынешний декабрь будет заметно холоднее прошлогоднего, — сказал Вильфанд. — Все расчеты об этом говорят».

По его словам, в период с 29 ноября по 1 декабря жителей столичного региона ожидает наиболее холодная погода.

Вильфанд уточнил, что температура воздуха ночью опустится до минус 11 … минус 16 градусов, днем до — минус 6 … минус 7.

По его словам, в конце ноября и первого декабря температура воздуха будет ниже нормы на 5−6 градусов.

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