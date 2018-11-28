Бывший глава Nissan утаил две трети своего вознаграждения — СМИ

Токио, , 10:47 — REGNUM Бывший глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон, который в настоящее время находится под арестом по подозрению в финансовых махинациях, отчитывался далеко не обо всех суммах, полученных им в виде вознаграждения за 2017 года.

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Против экс-главы Nissan могут возбудить еще одно дело

Так, по данным источником, на которые ссылается информационное агентство Kyodo, Гон задекламировал только 735 млн иен ($6,5 млн) из полученных почти 2,5 млрд иен (более $22 млн), пишет ТАСС. Всего членам совета директоров Nissanв 2017 финансовом году было выплачено почти 3 млрд иен. Это значительно превышает официально установленный на собрании акционеров лимит. Фактически это обозначает обман клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего председателя совета директоров и генерального директора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона арестовали в Японии 19 ноября по подозрению в финансовых махинациях.

Предположительно, он декларировал уменьшенный размер своих доходов и расходовал средства компании не по назначению. В частности, приобрёл роскошные дома в Рио-де-Жанейро и Бейруте. За них филиал Nissan Motor заплатил 17,8 млн долларов. Содержание и модернизация этого жилья также осуществлялась за счёт средств компании. В общей сложности затраты оцениваются почти в 2 млрд иен (около $18 млн).

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Кроме того, в настоящее время прокуратура изучает декларации Гона за последние три года. После проверки против него могут возбудить новое уголовное дело. Предполагается, что бывший глава японского автоконцерна мог дополнительно скрыть еще около $26 млн.

Также Гона подозревают в том, что он в 2010—2015 годах он задекларировал только половину из полученного им вознаграждения за работу на посту главы Nissan в размере около 10 млрд иен (почти $89 млн).

Добавим, что совет директоров автоконцерна Nissan принял решение уволить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.

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