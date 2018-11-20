Главу Nissan обвинили в покупке элитного жилья за рубежом за счёт компании

Токио, , 08:09 — REGNUM Глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон, возглавляющий компанию с 2000 года, подозревается в использовании средств компании для приобретения элитного жилья за рубежом. Об этом 20 ноября сообщает газета Nikkei.

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По данным источника издания в корпорации, филиал Nissan Motor заплатил 17,8 млн долларов за роскошные дома в Рио-де-Жанейро и Бейруте. При этом заметной инвестиционной деятельностью в столицах Бразилии и Ливана компания не вела. Сделки совершались через нидерландскую дочернюю компанию, якобы созданную для инвестиционных целей. Источники заявили, что она полностью финансируется японским автопроизводителем, однако никаких инвестиций в стартапы, как было заявлено, не осуществляет.

Утверждается, что приобретенным элитным жильём лично пользовался Карлос Гон. В общей сложности на покупку, содержание и модернизацию этого жилья Nissan, по данным газеты, затратил около 2 млрд иен (почти $18 млн).

Разразившийся скандал вызвал большую обеспокоенность у правительства Японии и инвесторов. Власти страны заявили, что пристально следят за возможными экономическими последствиями ареста Карлоса Гона. При этом финансовый рынок уже отреагировал на ситуацию. На торгах утром 20 ноября акции автопроизводителя резко упали, потеряв 6,4%, до уровня 941 иены. Это самый низкий показатель за последние два года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября правоохранители Японии арестовали председателя совета директоров и гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в финансовых махинациях. Уточняется, что Гон арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Предположительно, он декларировал уменьшенный размер своих доходов и расходовал средства компании не по назначению.

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