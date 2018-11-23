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Против экс-главы Nissan могут возбудить еще одно дело

Происшествия

Прокуратура изучает декларации Гона за последние три года

Токио, 23 ноября 2018, 12:57 — REGNUM  Бывший глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон мог дополнительно скрыть еще около $26 млн, пишет Mainchini.

По данным издания, в настоящее время прокуратура изучает декларации Гона за последние три года. После проверки против него могут возбудить новое уголовное дело, отмечает издание.

Напомним, Карлоса Гона арестовали в Японии 19 ноября по подозрению в финансовых махинациях. Сообщалось, что топ-менеджер декларировал уменьшенный размер своих доходов и расходовал средства компании не по назначению.

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