Понедельник, 19 Ноября 2018 года
14:14:11 МСК

Главе Nissan Motor грозит заключение под стражу

Политика

Карлос Гон может быть арестован по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии

Токио, 19 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  Правоохранители Японии могут арестовать председателя совета директоров и гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в финансовых махинациях. Об этом пишет 19 ноября газета The Asahi Shimnun.

Отмечается, что Гон может быть арестован по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Ранее телеканал NHK сообщил, что прокуратура Токио приступила к обыскам в штаб-квартире японского автоконцерна Nissan.

Напомним, Гон пришел в Nissan из Renault в 1999 году. В 2000 году он стал президентом компании. С июня 2001 года Гон возглавил совет директоров Nissan и начал реорганизацию в компании.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить