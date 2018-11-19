Главе Nissan Motor грозит заключение под стражу

Токио, , 13:17 — REGNUM Правоохранители Японии могут арестовать председателя совета директоров и гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в финансовых махинациях. Об этом пишет 19 ноября газета The Asahi Shimnun.

Отмечается, что Гон может быть арестован по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Ранее телеканал NHK сообщил, что прокуратура Токио приступила к обыскам в штаб-квартире японского автоконцерна Nissan.

Напомним, Гон пришел в Nissan из Renault в 1999 году. В 2000 году он стал президентом компании. С июня 2001 года Гон возглавил совет директоров Nissan и начал реорганизацию в компании.