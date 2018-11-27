Провокацию на море устроила РФ, чтобы подставить Порошенко — аналитик

Лондон, , 09:26 — REGNUM Провокация Украины в районе Керченского пролива связана с предоставлением церковной автокефалии УПЦ, заявил эксперт британского аналитического центра Chatham House Джеймс Шерр, сообщило 27 ноября издание Liga.net.

Специалист по современной российской политике уверен, что Россия специально устроила провокацию на море для того, чтобы подставить главного сторонника церковной автокефалии — президента Украины Петра Порошенко. По его словам, из-за действий России Порошенко был вынужден ввести военное положение, что крайне негативно отразится на его рейтинге поддержки среди украинских избирателей.

«Такие меры, как надеется Москва, приведут к третьему Майдану и вручат Юлии Тимошенко мантию защитницы украинской демократии», — заявил Шерр.

Эксперт считает, что Западу следует ограничить присутствие России в Чёрном море, а также пересмотреть пакет санкций, связанных с Крымом.

Напомним, 25 ноября группа кораблей украинских ВМС нарушила морскую границу России и была задержана пограничниками с применением оружия и спецназа.

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Инцидент стал поводом для введения на территории Украины военного положения, которое многие эксперты считают попыткой действующего президента Украины Петра Порошенко отложить, или вовсе отменить президентские выборы в стране.

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Напомним, согласно опросам, наибольшей поддержкой украинских избирателей пользуется Юлия Тимошенко. Рейтинг Петра Порошенко не просто низок, в случае выхода во второй тур выборов, политик проигрывает любому кандидату в президенты, включая певца Святослава Вакарчука и комика Владимира Зеленского.

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