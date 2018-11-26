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Задержанные украинские моряки лечатся и дают показания — омбудсмен

Общество

Их жизни ничто не угрожает

Киев, 26 ноября 2018, 13:28 — REGNUM  Украинские моряки трёх судов, ранее задержанных в территориальных водах России, находятся в Керчи, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 26 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщила Денисовой её российская коллега Татьяна Москалькова, моряков опрашивают следователи пограничного управления ФСБ РФ.

«Трое украинских моряков пребывают в Керченской больнице №1. Их состояние оценивается как не тяжёлое. Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь и угрозы жизни нет», — рассказала Денисова.

Напомним, 23 украинских моряка на двух катерах ВМС Украины и одном буксире без разрешения вторглись в территориальные воды РФ, где были задержаны пограничниками.

По словам начальника Генштаба ВСУ, ходе задержания пострадали шестеро моряков, из них двое якобы были тяжело ранены.

Читайте подробнее: В антироссийской провокации на море участвовали 23 моряка — генштаб ВСУ

Напомним, украинскую провокацию и её последствия обсудят на заседании Совбеза ООН, запланированном на вечер 26 ноября.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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