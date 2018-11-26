«Порошенко «готов воевать до последнего украинца» из-за власти» — депутат

Киев, , 18:49 — REGNUM Ввод военного положения позволит президенту Украины Петру Порошенко «установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями». Об этом 26 ноября в кулуарах Рады заявил депутат, председатель фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.

«На протяжении последних лет наша страна переживала более крупные кризисы и более тяжелые последствия. Но ни разу Порошенко даже не пытался вести речь о военном положении. Просто тогда до выборов оставалось три года, и рейтинг у него был достаточно высоким. Сейчас в результате инцидента в Азовском море он пытается ввести военное положение. До выборов осталось четыре месяца, у него самый низкий рейтинг, и он понимает, что у него нет никакой возможности легитимным способом избраться на очередной срок», — считает Новинский.

Он также посоветовал президенту Порошенко и министру иностранных дел Павлу Климкину сконцентрироваться не на установлении диктатуры, а на освобождении 23 пленных моряков.

Также зампредседателя фракции «Оппоблок» Александр Вилкул обвинил Порошенко в попытке сорвать выборы и узурпировать власть.

«Основание для введения военного положения выглядит очень сомнительно. На протяжении последних 4,5 лет положение было гораздо хуже — Крым, Иловайск, Дебальцево, но военное положение введено не было, потому что они хотели прийти к власти и провести президентские и парламентские выборы… Сейчас попытка ввести военное положение — это попытка президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем. Это путь вечного хаоса, вечной буферной зоны и вечной войны», — добавил Вилкул.

По его словам, «президент осознано приводит войну в каждый дом».

«Чтобы сохраниться у власти, он готов воевать до последнего украинца. Есть два пути: путь войны и путь здравого смысла — это путь дипломатии, то, за что мы боремся», — подытожил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент Порошенко и Совет нацбезопасности и обороны решили обратиться к Верховной раде с предложением проголосовать за введение военного положения. Чрезвычайное заседание состоится сегодня, 26 ноября, в 16:00 в закрытом режиме.

Порошенко отметил, что введение военного положения не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод. Ввести военное положение предлагают на 60 суток. Его могут отменить в любой момент, как только ситуация стабилизируется, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.